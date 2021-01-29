«المرأة ولدت لتكون صحفية».. آمال عثمان تكشف عن رحلتها في مجال الصحافة.. فيديو

كشفت الكاتبة الصحفية آمال عثمان، عن رحلة دخولها عالم الصحافة، مضيفة أن جملة الكاتب الكبير توفيق الحكيم: «المرأة ولدت لتكون صحفية» في أحد كتبه كانت دافعا لها لاقتحام بلاط صاحبة الجلالة.





وأضافت آمال عثمان خلال استضافتها مع الفنانة سلوى محمد علي والإعلاميتين سالي حماد وإيمان يوسف مقدمات برنامج «3 ستات» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن المرأة بطبيعتها تحب سرد التفاصيل ومعرفتها، مشيرة إلى أن زواجها مبكرا أجل تحقيق حلمها بالعمل بالصحافة مؤقتا.



