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فن

ليس عمر الشريف.. تعرف على الحب الحقيقي في حياة فاتن حمامة

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:43 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
حلت قبل أيام ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، والتي سبق وأن تزوجت من الفنان الراحل عمر الشريف، وانتشرت الكثير من الشائعات حول علاقتهما بعد الإنفصال.

وخلال ندوة بموقع صدى البلد، أكدت صديقتها الفنانة سميرة عبد العزيز، أن سيدة الشاشة العربية كانت شديدة التعلق بزوجها الدكتور محمد عبد الوهاب، وأفصحت أكثر من مرة لها أنها عرفت معنى الحب وقيمة الرجل والزوج بعد زواجها من "عبد الوهاب".

وأضافت سميرة عبد العزيز، أن فاتن حمامة كانت تحب زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب، ولم تكن تتقبل أن يتحدث أحد أمامه عن زوجها السابق الفنان عمر الشريف؛ احتراما لشريك عمرها الجديد.

وأكدت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، أن صديقتها الراحلة الفنانة فاتن حمامة رفضت كتابة عمل يتناول سيرتها؛ لأنها لا تملك العديد من الأسرار المثيرة لتعرض على الشاشة.

وأضافت سميرة عبد العزيز، خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، "رفضت سيدة الشاشة العربية كتابة مسلسل عن حياتها عندما عرض عليها ذلك زوجي الكاتب محفوظ عبد الرحمن، وقالت له: أنت قدمت عملا رائعا عن أم كلثوم، لأن لها حياة عامرة بالأحداث، أما أنا فلا أملك إلا أفلامي".

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