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فن

وفاء عامر تنعى محمد الصغير: الخلوق المهذب

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:49 م
وفاء عامر
وفاء عامر
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محمد بدران

نعت الفنانة وفاء عامر مصفف الشعر محمد الصغير والد مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا، الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا.

 

ونشرت وفاء عامر عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة "إنا لله وإنا اليه راجعون ..رحم الله الخلوق المهذب محمد الصغير.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته 😥😥 #محمد_الصغير".


واعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.


ونشر احمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمة".


شيعت أسرة خبير التجميل الراحل محمد الصغير جثمانه مساء اليوم الجمعة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وذلك بعد رحيله متأثرا بفيروس كورونا.


 وحضر الجنازة الفنان احمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير ابنة خبير التجميل الراحل ونجلها ياسين السقا الذى ظهرت عليه علامات الحزن والبكاء. 

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