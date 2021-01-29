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فن

فقدت صديقى الغالي الجدع الشهم.. إلهام شاهين تنعى محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:40 م
الهام شاهين ومحمد
الهام شاهين ومحمد الصغير
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محمد بدران
نعت الفنانة إلهام شاهين مصفف الشعر محمد الصغير والد مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا الذي توفي متأثرا إصابته بفيروس كورونا. 

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها على إنستجرام، صورة للراحل، وعلقت عليها: "فقدت صديقى الغالى الجميل الجدع الشهم الكريم.. صاحب أصحابه ومعاهم فى كل المواقف الحلوة والمره.. ليس له مثيل فى أخلاقه وإنسانيته.. حزينه جدا.. و سأفتقده دائما.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب .. عزائى لأسرته ونعزى أنفسنا".

واعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشر احمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمة".


شيعت أسرة خبير التجميل الراحل محمد الصغير جثمانه مساء اليوم الجمعة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وذلك بعد رحيله متأثرا بفيروس كورونا.


 وحضر الجنازة الفنان احمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير ابنة خبير التجميل الراحل ونجلها ياسين السقا الذى ظهر عليه علامات الحزن والبكاء لوفاة جده. 

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