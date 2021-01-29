عمرو دياب ويسرا وليلى علوي.. كلمات نجوم الفن في وداع محمد الصغير

أعلن النجم أحمد السقا عن وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها، قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".
وحرص عدد من نجوم الفن على نعي الراحل وتقديم العزاء للسقا وزوجته.
عمرو دياب
نعى النجم عمرو دياب، خبير التجميل الراحل محمد الصغير،الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وقال النجم عمرو دياب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام:"خالص عزائى لوفاة الصديق العزيز محمد الصغير .. رحمه الله والهم أهله الصبر والسلوان" .
ليلى علوي
نشرت الفنان ليلى علوى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعنى فيه الراحل محمد الصغير الذى توفى اليوم بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت ليلى علوى : "رحل الأخ والصديق والرجل الأطيب محمد الصغير، بعزي عيلته كلها زوجته السيدة ملكة العلايلي وأبنائه مها ومصطفى الصغير وأخواته وكل أهله وأصحابه ومحبيه وبدعوكم جميعًا إننا نصلي صلاة الغائب على روحه الطيبة بعد صلاة الظهر بإذن الله.. الله يرحمه ويحسن إليه".
يسرا
نعت الفنانة يسرا محمد الصغير والد مها الصغير زوجته الفنان احمد السقا الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا.
ونشرت يسرا عبر حسابها بإنستجرام صورة لها مع الراحل وعلقت قائلة "صديقي وحبيبي وأخويا العظيم الطيب الجدع محمد الصغير في ذمة الله... كلامي فيك مش هيوفيك حقك لانك كنت عظيم في كل حاجة إنسانيا و عمليا وغلاوتك عندي فوق الوصف، هتوحشني و ربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا غالي.. إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي للأسرة و الأبناء تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".