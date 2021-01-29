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توك شو

آمال عثمان تروي تفاصيل حوارها مع شقيقة ملكة بريطانيا.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:08 م
الكاتبة آمال عثمان
الكاتبة آمال عثمان
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قسم التوك شو
قالت الكاتبة الصحفية آمال عثمان، إن من أفضل الحوارات الصحفية التي أجرتها حوارها مع شقيقة ملكة بريطانيا مارجريت خلال جولتها في مصر.

وأضافت آمال عثمان خلال استضافتها مع الفنانة سلوى محمد علي والإعلاميتين سالي حماد وإيمان يوسف مقدمات برنامج «3 ستات» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن شقيقة ملكة إنجلترا رفضت في بادئ الأمر إجراء الحوار الصحفي، لافتة إلى أنها قررت متابعة وتصوير شقيقة الملكة في كل مكان: «كانت كل ما بتروح مكان بتلقينا».

وتابعت أن شقيقة الملكة وصلت إلى مراكب الشمس ولم يكن لديها مصورين وكانت هي المصورة الوحيدة التي تصورها قبل أن تطالبها بالصور: «وطبعا اتكلمت معاها» ونقلت جولتها وتعليقاتها، معربة عن سعادتها بذلك الحوار.



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