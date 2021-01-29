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محافظ المنيا: 6 مليارات جنيه تكلفة المرحلة الأولى من حياة كريمة في أبو قرقاص.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:10 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
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محمود محسن
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أنه تم الانتهاء من تطوير 47 قرية فى أبو قرقاص ضمن مبادرة حياة كريمة من حيث الخدمات والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء؛ مثلما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الاحتياجات.

وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي أن 47 قرية أبو قرقاص تم تطويرها ووصلت تكلفة التطوير إلى نحو 6 مليارات جنيه.

وتابع محافظ المنيا أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، انتهت في عام 2020، مؤكدا أنه تم تطوير 6 قرى بالمحافظة، منها "الشيخ مسعود، وأولاد الشيخ، وشيبة".

وأشار القاضي إلى أن تلك المرحلة تمثلت في تطوير المدارس ومراكز الشباب والطرق والصرف الصحي.
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