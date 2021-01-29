تعرف على موعد عزاء الراحل محمد الصغير

يقام عزاء خبير التجميل ومصفف الشعر الراحل محمد الصغير داخل منزله عقب صلاة المغرب اليوم الجمعة وغدًا السبت في منزله بمدينة 6 أكتوبر.





يقتصر العزاء على الأسرة والأصدقاء المقربة، طبقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



