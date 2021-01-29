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فن

تعرف على موعد عزاء الراحل محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:59 م
صدى البلد
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آيه عاطف
يقام عزاء خبير التجميل ومصفف الشعر الراحل محمد الصغير داخل منزله عقب صلاة المغرب اليوم الجمعة وغدًا السبت في منزله بمدينة 6 أكتوبر.

يقتصر العزاء على الأسرة والأصدقاء المقربة، طبقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن النجم أحمد السقا، أعلن اليوم وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر أحمد السقا عبر حسابه على انستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له بالرحمه". 
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