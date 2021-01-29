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أخبار البلد

المدونان التشيكيان يستكملان زيارتهما التعريفية لـ مصر بزيارة الغردقة ..صور

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:32 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
استكمالًا للزيارة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لاثنين من المدونين التشيك إلى مصر، سافر المدونان إلى مدينة الغردقة، حيث زارا مناطق الجذب السياحى بالمدينة، وقاما برحلة بحرية استمتعا خلالها بممارسة رياضة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية الساحرة. 

كما زارا متحف مدينة الغردقة وانبهرا بجمال تصميماته الداخلية وأسلوب العرض الجاذب للقطع الأثرية به تحديدا تلك الخاصة بالملك توت عنه آمون والتي تعرض بصفة مؤقته حتى افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأعرب المدونان عن اعجابهما بما شاهداه من روائع داخل المتحف وأن زوار مدينة الغردقة يمكنهم الاستماع بالشواطئ المصرية الخلابة مع التعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وقد حرص المدونان على توثيق زيارتهما لمدينة الغردقة من خلال التقاط العديد من الصور والفيديوهات لنشرها على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحظى بأكثر من نصف مليون متابع من مختلف دول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتوجه المدونان بعد انتهاء جولتهما بالغردقة إلى مدينة الأقصر لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها.

المدونان التشيكيان يستكملان زيارتهما التعريفية لـ مصر بزيارة الغردقة ..صور
المدونان التشيكيان يستكملان زيارتهما التعريفية لـ مصر بزيارة الغردقة ..صور
المدونان التشيكيان يستكملان زيارتهما التعريفية لـ مصر بزيارة الغردقة ..صور
المدونان التشيكيان يستكملان زيارتهما التعريفية لـ مصر بزيارة الغردقة ..صور
المدونان التشيكيان يستكملان زيارتهما التعريفية لـ مصر بزيارة الغردقة ..صور
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