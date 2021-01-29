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إدارة بايدن توجه انتقادات حادة لـ أردوغان.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:29 م
اردوغان
اردوغان
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أسامة علي
وجه مستشار الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية، جيك سولفان انتقادات حادة وتحذيرية لنظام أردوغان فى تركيا.

وحسب تقرير لـ قناة "سكاى نيوز"، فإن مستشار الأمن الأمريكى، أكد فى بيان له وصف فيه تركيا أنها مصدر قلق لـ واشنطن وأوروبا.

وشهدت العلاقات بين أنقرة وواشنطن، توترات كبيرة دفعت الأخيرة إلى تنفيذ عقوبات رادعة ضد نظام أردوغان.

وكان زعيم المعارضة التركي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، شن هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب أردوغان، معتبرًا إنه يعيش في عالم غير واقعي ولا يدري ما يعانيه الشعب.
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