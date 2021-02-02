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فيديو جراف

فيديو جراف.. لم تكُ جميلة.. حقائق مثيرة عن الملكة كليوباترا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:00 ص
كليوباترا
كليوباترا
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ايمان عبداللطيف
واحدة من أهم ملوك مصر الفرعونية حكمت مصر منذ وفاة ألكسندر الأكبر وهي كليوباترا أغنى ملوك البحر المتوسط والمرأة الأكثر نفوذا فى تلك الفترة وما لا يعرفه البعض بشأن كليوباترا أنها قتلت العديد من أفراد أسرتها حفاظا على سلامتها وعرشها.

كليوباترا امرأة متعلمة جدا وتحدثت عدة لغات وقيل عنها إنها كانت ذات جمال ساحر وصاحبة عزم وتتمتع بسرعة بديهة وذكاء حاد وظهرت صورة كليوباترا على العملة بأنف طويل وذقن مدبب وشفتين رفيعتين حتى أنهم وصفوها بالقبح.


ولمزيد من التفاصيل حول حقائق مذهلة ومثيرة عن الملكة كليوباترا شاهد الفيديو جراف التالى.




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