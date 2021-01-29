التضامن في أسبوع.. افتتاحات وإطلاق مسابقات وتوقيع بروتوكولات.. نيفين القباج: ننتهج استراتيجية التمكين الاقتصادي لتحسين جودة حياة المجتمعات المحلية

وزيرة التضامن الاجتماعي:

نعلي من شأن الشباب والمرأة فى برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى

ديارنا يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق التمكين الاقتصادي ودعم الصناعات الحرفية

فتح باب التقديم لمسابقة الام المثالية بالمديريات على مستوى محافظات الجمهورية

لأول مرة لهذا العام.. اختيار أم لديها أحد المشروعات الصغيرة

وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تستهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب





نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعي علي مدي السبعة أيام الماضية ، حيث وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمتابعة الحالات بلا مأوي والعمل علي حل أزماتها، بالاضافة الي افتتاح ديارنا بالاقصر واطلاق مسابقة الام المثالية لعام ، وتوقيع عدد من ذكرات التعاون والتفاهم مع عدد من المؤسسات الشريكة ، نستعرضه في التقرير التالي:

انقاذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة

وجهت نفين القباج فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الإجتماعي بسرعة بحث الإستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمتداول بشأنها مقطع "فيديو" على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لاحد المواطنين بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، مناشدا المسئولين بوزارة التضامن الإجتماعي وكافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بإنقاذ شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعاني من مرض نفسي وعدم القدرة على السير معتدلا على قدمية، حيث يتنقل المواطن زحفا على يديه وأرجله رافضا الحصول على الطعام والشراب من المارة بشوارع التجمع الخامس وسط برودة الجو مرتديا ملابسا متهالكة.

وفور تلقي الإستغاثة تم تكليف أعضاء الفريق بوحدة شمال الجيزة بالإنتقال إلى موقع الإستغاثة، وفي هذا الإطار تولى المسئولين بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع الاطباء مديري مستشفى صدر العباسية ومستشفى العباسية للأمراض النفسية بشأن التقييم الطبي لحالة المواطن بلا مأوى، وقد تولى فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة نقل المواطن إلى مستشفى صدر العباسية.

وعقب الانتهاء من إجراءات التقييم الطبي وعمل الفحوصات الطببية بمستشفى صدر العباسية، توجه الفريق إلى مستشفى الامراض النفسية بالعباسية، وتم ايداع المواطن بالمستشفى لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية لحين تعافيه.

اطلاق مشروع " التمكين الاقتصادي وتشغيل الشباب في مصر في إطار برنامج فرصة"

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة« مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة»، والذي تموله وزارة الخارجية النرويجية والذي يستهدف دعم برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي الذي اطلقتة وزارة التضامن ويساهم المشروع في تقديم برامج متخصصة لدعم ريادة الاعمال الجماعية وتنمية قدرات المنظمات الأهلية لتأسيس وإدارة الوحدات الإنتاجية وسلاسل القيمة وتنمية الأنشطة المدرية للدخل التي تستهدف الفئات المهمشة, والتوسع في الشمول المالي.

حضر حفل توقيع الوثيقة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والسفيرة لين ليند- سفيرة النرويج بالقاهرة، وإيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و أريلدأوكسنيفاد - مستشار ومدير إدارة التنمية والتعاون في الأعمال التجارية بسفارة النرويج في مصر، والدكتور عاطف الشبراوي- مستشار برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي، و نشوى بلال- مدير مشروع "تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة".

من جانبها، أعربت نيفين القباج عن سعادتها بهذه الشراكة، مؤكدة أن الوزارة تنتهج استراتيجية التمكين الاقتصادي كتوجه أساسي نحو تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية، وأن ذلك جزء لا يتجزأ من البرنامج القومي "حياة كريمة"، وأن الوزارة تدعم الأسر الأولى بالرعاية ليس فقط من خلال الدعم النقدي ولكن أيضًا من خلال توفير فرص عمل وتأهيلهم لتلك الفرص لتعظيم ثمار عملهم. وتابعت قائلة:" أدرجنا التمكين الاقتصادي في كافة برامجنا مثل الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والبرنامج القومي لتنمية الأسرة والبرنامج الرئاسي "حياة كريمة" حتى نصل إلي ما نطمح إليه من تحسين وضع الأسر بما يقودنا لإحداث أثر ملحوظ في مؤشرات التنمية المحلية.

وأكدت أن الوزارة تسعى في بذل الجهود نحو تعزيز الخدمات غير المالية إلى جانب الخدمات المالية، ويشمل ذلك التدريب والتأهيل لسوق العمل والمساهمة في توفير ودعم وسائل الإنتاج، وفتح فرص التسويق، مشيرة إلى أنها تؤمن بأن مصر لديها فرص كبيرة متاحة نظرا لتنوع نشاطاتها الاقتصادية ونظرا لحجم السكان ونسبة الشباب الكبيرة التي يجب إستثمار طاقاتها إلى فرص عمل.

ولفتت إلى أن مصر لديها فرص كبيرة في الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص والبنوك وجمعيات الاعمال والهيئات الدولية، وهذا ما تبذل الجهود بشأنه في الوقت الحالي والمستقبلي، مبدية سعادتها بعلاقة الوزارة بمنظمة العمل الدولية والسفارة النرويجية، مشيرة إلى أنها شراكة طويلة الأمد تركز على تقوية مبادرات التمكين الاقتصادي ودخول سوق العمل وتأسيس أنشطة مدرة للدخل

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاقتصاد الكلي يعتمد بشكل كبير على تنمية الاقتصادات المحلية، مؤكدة أن الدولة نجحت نسبيًا في تحقيق مؤشرات اقتصادية واعدة بالرغم من الظروف التي مرت بها مصر جراء أزمة وباء كورونا, وأنه واجب وطني على كافة الأجهزة والمؤسسات السعي نحو تنمية الاقتصاديات المحلية من خلال المبادرات الاقتصادية المختلفة.

وشددت نيفين القباج على أهمية التوسع في ريادة الأعمال والأنشطة المدرة للدخل للأسر الفقيرة والنساء والشباب وإعلاء الدور الإنتاجي للمرأة وليس فقط الدور الإنجابي، مضيفة أن مشاركة المرأة في سوق العمل قطعًا يؤدي إلى تحسن وضع الأسرة وتنميتها ماديًا وثقافيًا. وأشارت الي أن الوزارة تركز على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

بروتوكول تعاون مع الانتاج الحربي

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين تحالف "الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة إنارة" و "بنك ناصر الإجتماعي" بشأن تمويل صغار العملاء لتطبيقات إستخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى بدلًا من الديزل والمحروقات الأخرى، وقد قام بتوقيع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة و محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى والعضو المنتدب، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

و أكدت نيفين القباج أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود تعزيز التمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية خاصة في المناطق الريفية وتركيزنا على أهمية الزراعة والاقتصاد الأخضر.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعى بشكل حثيث لدعم القطاع الزراعي الذي يضم الفئات المستهدفة في برامج الوزارة، فضلا عن كونه العامل الرئيسي في التغذية، كما تسعى الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة في تعظيم الانتاج الزراعي، وأشارت إلى أن بنك ناصر الاجتماعي انطلق بشكل كبير في العديد من المجالات خلال العام الجاري وخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة في الإنتاج للسيارات أو الأدوات والأجهزة الزراعية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "نستشرف نجاح تجربتنا في الوادي الجديد والانطلاق منها إلى محافظات أخرى وما يهمنا هو الاستثمار في صغار المزارعين وتعزيز وتنمية قدرتهم في مجال الاقتصاد الأخضر والبيئة النظيفة وتحسين سبل الزراعة لتعظيم الإنتاج".

واكدت أن بنك ناصر الإجتماعى تبنى فكرة تمويل هذا المشروع بإعتباره أحد المؤسسات الوطنية الداعمة للدولة فى توجهها الاستراتيجي لدعم القطاع الزراعي لمساعدته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالاضافة إلى أن هذا التعاون يعد مثالا للشراكة الفعّالة لتعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للدولة، وأعربت "القباج" عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية عالية يجعلها قادرة على تنفيذ بنود هذا الإتفاق.

مذكرة تعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية

كما شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية،وذلك بحضور محمد علي حسن العضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية.

وقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة التضامن الاجتماعى منى شبراوى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وعبد الحكيم حسن حسين رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة،حيث تستهدف المذكرة تحويل أحد فروع مطاعم الشركة "بيتزا هت الجيزة" وتشغيله كاملًا بطاقم عمالة من الشباب ذوي الهمم والقدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع، والتى تأتى انطلاقًا من استراتيجية وزارة التضامن لمد جسور الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي وكافة قطاعات المجتمع لتدريب وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم وتوفير فرص عمل لائقة لهم ودمجهم في المجتمع.

ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفال الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بمرور 25 عامًا على افتتاح أول فرع يعمل بطاقم كامل من ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع " فرع كنتاكي الدقي".

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن هناك تعاونًا فعالًا بين الوزارة والقطاع الخاص في مجالات عديدة ومنها برنامج فرصة لتدريب وتوظيف الشباب من الاسر الأكثر احتياجًا بالمناطق المستهدفة، مشيرة الي ان هناك إصرارًا من القيادة السياسية في تحقيق حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة سواء في اعداد الدستور أو التمثيل النيابي، كما أن الدولة في اتجاه لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة، فضلا عن أن الوزارة بصدد تدشين موقع إلكتروني للباحثين عن وظائف عمل من الاشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على محاور ثلاثة وهى الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الشباب والمرأة من أهم الفئات المستهدفة من عمل الوزارة، خاصة أن المشروعات التى يرتكز عليها عمل الوزارة تمس مصالح الشباب والمرأة بشكل مباشر مثل مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية وحماية المرأة من جميع ممارسات العنف وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والخدمات الاجتماعية المتكاملة للأسرة والطفولة.

وأوضحت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تعلى من شأن الشباب والمرأة فى برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى من حيث توفير فرص عمل وتدريب من أجل التوظيف،كما أنها هى جهة الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعى بموجب هذه المذكرة ستقوم بتوفير الدعم التقنى الممثل فى مناهج التدريب للشباب ، وتوفير مدرب محترف ومعتمد للغة الإشارة ومتخصص فى إدارة تشغيل المطاعم وتدريب وتأهيل وتقييم الكوادر الفنية والإشراف والكوادر الإدارية لتخصص المطاعم، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للشباب والشابات"ذوى الإعاقة" أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع،وذلك لتأهيلهم للعمل بوظيفة عضو فريق عمل بمطاعم الشركة، وتعيين كل من يجتاز برنامج التدريب بنجاح فى وظيفة عضو فريق عمل بالمطعم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق القومي للاعاقة سيعمل علي توفير التمويل للمبادرات القومية من تدريب العاملين وزراعة القواقع وتوفير السماعات، خاصة أن الاشخاص ذوي القدرات الخاصة ثروة قومية.

افتتاح معرض ديارنا بالاقصر

تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى افتتحت الوزارة الأربعاء الماضي معرض ديارنا بمحافظة الأقصر، والذى يقام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

ويقام معرض ديارنا بالأقصر فى ساحة أبو الحجاج، وهى إحدى المناطق الأثرية التى تتمتع بها محافظة الأقصر، حيث يقام على مساحة 1200 متر، ويشارك فيه 85 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون عشر محافظات هى« القاهرة- المنوفية- الأقصر- أسوان- قنا- سوهاج- المنيا- الفيوم- شمال سيناء - جنوب سيناء».

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى بأن معرض ديارنا يأتي في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة وعرض منتجاتهم المتنوعة بما يساهم في دعم الصناعات الحرفية، مؤكدة أن الوزارة تواصل سياستها المتعلقة بالتمكين الاقتصادي عبر خلق أسواق جديدة وتشجيع العارضين على المشاركة فى المعرض والترويج لمنتجاتهم .

وأضافت القباج أن المعرض ينطلق وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم مراعاة التباعد الاجتماعى داخل المعرض، وذلك من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ كما يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم وتطهير المعرض ثلاث مرات يوميا.

ويفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء يوميًا، كما سيتم توفير الكمامات والمواد المطهرة للزائرين، حرصًا على سلامتهم.

ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والاكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، والزي السيناوي ،بالإضافة إلى المنتجات التى تمير محافظات« قنا-سوهاج- أسوان- الأقصر»

اطلاق مسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢١

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م اعتبارًا من الاربعاء ٢٧ يناير الجاري وحتى الاحد ١٤ فبراير المقبل في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدا مهما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا نظرا لما يمثله من معاني التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التي تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح .

ومن الشروط الأساسية للاختيار هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل والا يزيد عدد الابناء علي 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود ( شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان ) بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى احدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم .

وتأتى أهم الشروط الخاصة باختيار الامهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الام واعلاء القيم الانسانية وترسيخ معنى الاسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وايجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للام واحتضان ورعاية الابناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الام والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الاسرة.

كما تتضمن الشروط أيضًا اعلاء قيمة الاسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الاسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الاسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية .

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الام المثالية على مستوى المحافظات والام البديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة (سمعية وبصرية وحركية) وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في احدى المجالات الرياضية او الفنية او العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

وللمرة الأولى سيشهد هذا العام استحداث فئة الام التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي ويقصد بها الأم التي قامت بتربية أبنائها الى جانب حصولها على احد المشروعات الإنتاجية والتي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة .

كما تأتي من المعايير المرجحة للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والام التي استطاعت ان تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والام التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الام في الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وبالنسبة للأم البديلة وهي الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية في منزلها مع اطفالها الطبيعيين أو زوجة الاب التي قامت برعاية أبناء الزوج او الخالة او العمة او الجدة مع ضرورة ان يكون الابن البديل او ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي مع ضرورة المساواة بين جميع الأبناء داخل الاسرة في التعليم والصحة والمعاملة .

انقاذ شاب بلا مأوى يفترش الرصيف بمنطقة الوايلي

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى التابع للوزارة بإنقاذ شاب ثلاثينى يفترش الرصيف بمنطقة الوايلى بمحافظة القاهرة .

وعلى الفور توجه الفريق لمكان تواجد الشاب وأجرى دراسه حالة له وتبين انه يدعى/ محمد ك.د ويبلغ من العمر ٣٠ عاما وليس معه أي أوراق ثبوتية وأفاد بأن لديه عدد ٢ من الاخوة وأبويه علي قيد الحياة وتركهم لخلافات عائلية.

ونسق فريق التدخل السريع مع مسئولى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لاستقبال الشاب بإحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء تحليل فيروس كورونا، حيث تم استقباله بطوارى مستشفى الصدر بالعباسية، ثم توجه الفريق لديوان قسم شرطة الوايلى وتم تحرير محضر إثبات حالة رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠٢١ ادارى .

كما نسق الفريق مع مؤسسة "معانا لانقاذ إنسان" بالجيزة للاستقبال الشاب ليتلقى كافة اوجه الرعاية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الانسانية وذلك على الخط الساخن للوزارة على الرقم ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم ١٦٥٢٨.

فتح باب الحجز الالكتروني لخطوط المحمول المجانية لمستفيدى برامج الدعم النقدى

فى إطار حرص نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي علي رفع مستويات كفاءة تقديم وزارة التضامن الاجتماعي لخدماتها المختلفة لمستفيديها من الأسر علي مستوي كافة محافظات الجمهورية وتوفير أعلي معدلات التواصل الفعال مع هذه الأسر لنشر الوعي بالتحديثات الدورية لخدمات برامج الوزارة المختلفة، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوقيع إتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم خدمات اتصالات خطوط المحمول المجانية لمستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد الأكثر فقرا واحتياجا ، وذلك بهدف تعزيز مبدأ الثقة بين الحكومة والمواطن من خلال التلقي والرد المباشر على ما يرد من استفسارات والمعالجة الفورية لما يرد من شكاوى وتظلمات من المواطنين، وكذلك تسهيل عمليات تنسيق إجراءات التتبع أو التحقق أو غيرها من الدراسات البحثية بما يعود بالنفع علي المواطنين.

وتم فتح باب الحجز الالكتروني علي الرابط https://tk.te.eg لكافة مستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد للتقديم وتحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية المخصصة لهم من أقرب فرع WE، أو ارسال كلمة "خط" علي الرقم 1442 لاستلامه في البيت بـ 15 جنيها مصاريف توصيل، حيث يتم عقب استقبال الرسالة بكلمة "خط" الرد برسالة "برجاء الرد برقمك القومي المكون من 14 رقمًا لتأكيد طلبك لاستلام الخط في البيت مقابل قيمة 15 جنيهًا مصاريف توصيل"، ويتم بعدها التأكيد برقم "1" او الرقم "2" لإعادة ادخال الرقم القومي، ثم يتم ارسال رسالة الانهاء "تم استلام طلبك بنجاح وسيتم التواصل معك لترتيب عملية التسليم في أقرب فرصة".

وتؤكد الوزارة أن خطوط المحمول المشار إليها مجانية بالكامل وبدون أي تكلفة او أي مصاريف إدارية او ضريبة أو غيرها علي هذه الخطوط أو مقابل استخراج بدل تالف أو فاقد منها في أي وقت لاحق.

ويتم تقديم خدمات الاتصالات التالية مجانا علي هذه الخطوط وبشكل متجدد شهريًا:

- 25 دقيقة إلي شبكات المصرية للاتصالات.

- 15 رسالة نصية قصيرة الى شبكة الشركة المصرية للاتصالات.

- 100 ميجا بايت إنترنت.

ويتم بعد نفاذ الباقة المجانية الشهرية احتساب القيم التسعيرية التالية من بطاقات إضافة الرصيد التي يقوم المستفيدون بشرائها وشحنها من أي منفذ بيع:

- دقيقة المكالمة الواحدة الى شبكة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 2 قرش، و11 قرشا لأي شبكة أخري.

- الرسالة النصية القصيرة الواحدة الى شبكة المصرية للاتصالات بقيمة 2.5 قرشا، و10 قروش لأى شبكة أخرى.

- الميجا بايت الواحدة بقيمة 1.5 قرشا.

- دقيقة مكالمة الفيديو الواحدة إلي شبكة المصرية للإتصالات أو لأى شبكة أخرى بقيمة خمسون قرشاُ.

وتشير الوزارة إلى أنه لا يحق لحاملي الخطوط من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط المقدمة للغير، وفي حالة الإخلال بذلك يكون المتنازل هو المسئول قانونا عن المكالمات والأعمال التي يقوم بها المتنازله له أو حائز الخط، وفي حالة فقدان شريحة الخط أو سرقتها أو تلفها، يقوم صاحب الخط بالإبلاغ الفوري عن الواقعة والتوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات لتقديم إثبات هويته وطلب إعادة الإصدار وإستلام الخط الجديد وتفعيله مجانًا بالكامل.

وقد خصصت الشركة الخط الساخن 19457 للرد علي استفسارات وطلبات وشكاوي المستفيدين وذلك بعد استلامهم للشرائح وليس قبل ذلك.

بروتوكول تعاون مع مؤسسة "ساويرس للتنمية الاجتماعية"

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة "ساويرس للتنمية الاجتماعية"، وذلك بشأن تأسيس وتشغيل وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية، وذلك بحضور السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعى السيد/ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات العمل الأهلى، ومن جانب مؤسسة ساويرس المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية للمؤسسة، حيث يوفر البروتوكول الدعم المالي اللازم لتأسيس وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية والذي يقدر بثلاثة عشر مليون وستمائة ألف جنيه

ويهدف البروتوكول إلى تعاون وزارتى التضامن ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية فى إنشاء وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لاسيما الأهداف الخاصة بمحورى العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، بما يعود بالنفع العام على الشباب وعلى الأسرة المصرية والمجتمع بوجه عام، حيث تتيح الوحدة وجود قنوات للتواصل بين وزارتى التضامن الاجتماعى والجامعة ومنظمات المجتمع المدني من أجل إحداث نوع من التكامل بينهم فى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التى يحتاجها الطالب الجامعى باعتباره مواطن مصرى، يمثل هدفًا للتنمية المستدامة ومعول عليه المساهمة فى تحقيقها.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تستهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، وذلك من خلال إتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة للطالب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية" سواء خلال العام الدراسى أو أثناء الإجازة السنوية"، وللخريجين الجدد بعد الانتهاء من دراستهم، مما يعزز من السلام والأمن المجتمعى لتحقيق الأهداف المنشودة من التنمية المتكاملة والمستدامة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوحدات تعزز الوعى الإيجابى لطلاب الجامعات بهدف زيادة معدلات الاستثمار فيهم، من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى، ودعم معارف وخبرات طلاب الجامعات المصرية من خلال تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب فى كافة الأنشطة الخدمية التى تقدمها وحدة التضامن الاجتماعى.

وأوضحت نيفين القباج أن وزارة التضامن ستلتزم بتوفير مقر لوحدة التضامن الاجتماعى بكل جامعة، بالإضافة إلى إعداد وتصميم وتنفيذ كافة البرامج والأنشطة المتعلقة بالتوعية وبناء الشخصية ودعم الخبرات والمعارف لدى الطلاب من كتيبات وندوات تثقيفية وزيارات ميدانية، بالإضافة إلى دعم قدرات الطلاب ذوى الإعاقة من خلال القيام بأنشطة تتعلق بالتأهيل النفسى والاجتماعى للطلاب وتقديم الأجهزة التعويضية اللازمة لغير القادرين منهم، وتقديم مساعدات مادية للطلاب غير القادرين وكذلك تقديم قروض ميسرة السداد لاستكمال العملية التعليمية وفقا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعى، كما سيتم إقامة معرض دائم لطلاب الجامعات بأسعار مخفضة، على أن يمكن الطلاب من المشاركة فى تنظيمه وعرض منتجاتهم من خلاله، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات الفائقين من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.