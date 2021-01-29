محصنون .. ما السر وراء عدم إصابة البعض بـ كورونا؟

بعد مرور وقت طويل على تفشي فيروس كورونا ، وظهور العديد من الدراسات، ما زال العلماء يبحثون حول السبب وراء إصابة البعض بفيروس كورونا بشكل شديد، وعدم إصابة البعض الأخر نهائيًا.





مما قد يساعد فهم سر حمايتهم في اقتراح أهداف للقاحات والعلاج، كما يؤكد العلماء على الرغم من عدم وضوح الأسباب الكافية حتى الأن إلا ان ارتداء الماسك طوال الوقت، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة يظل خط الدفاع الأول لعدم الإصابة بفيروس كورونا.





وقال الدكتور أنتوني فوسي ، مدير المعاهد الوطنية للحساسية والأمراض المعدية ، إن فيروس COVID-19 يبدو غير مسبوق في نطاق خطورته ، ولا يمكننا توقع تحوره وشدته حتى الأن، ولكن قد يصيب البعض وينتشر في الجسم، والبعض الأخر لا يظهر عليهم أعراض.





وبدلًا من ذلك ، تشير الأدلة الناشئة إلى أن الاستجابة المناعية للشخص ، والتي تتأثر إلى حد كبير بالوراثة ، هي التي تساعد في تحديد شدة المرض ، كما يقول خبراء الأمراض المعدية.





وقال الدكتور بالي بوليندران ، أستاذ علم الأمراض وعلم الأحياء الدقيقة والمناعة في جامعة ستانفورد: "لا نزال حتى الأن نكتشف الفيروس ، وهناك القليل من المعلومات حول الاستجابات المناعية لدى المرضى الذين لا يعانون من أعراض.

هناك تقارير تشير إلى أن استجابة الجسم المضاد للفيروس لدى الأفراد الذين لا تظهر عليهم الأعراض أضعف من الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، وهذا يتعارض مع الافتراضات السابقة بأن الأشخاص الأكثر صحة يصنعون المزيد من الأجسام المضادة لمحاربة المرض.

وتابع، إنه ربما تكون أجزاء أخرى من الجهاز المناعي - مثل الخلايا التائية والخلايا القاتلة الطبيعية والخلايا النخاعية - تندفع بسرعة ، مما يؤدي إلى السيطرة على الفيروس، وعدم الشعور بالفيروس أو الإصابة به.









المصدر mercurynews