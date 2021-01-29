باتون ساليه واستشوار واكستنشن.. كلمات تعوق حمو بيكا| اعرف السبب

وجه الفنان صلاح عبد الله، سؤالا لمطرب المهرجانات حمو بيكا، بشأن الفيديوهات الكوميدية التي يتم تداولها عبر موقع السوشيال ميديا، والتي كان أشهرها فيديو "باتون ساليه بالسمم هات"، قائلا:" انتو بتكون قاصدينها ولا بتيجي كده"، ليرد بيكا:" لا والله بتيجي كده".





وأوضح بيكا أنه لم يرفض أغنية بسبب وجود كلمات لا يستطيع نطقها مثل " إستشوار وإكستنشن"، مردفا:" لغاية دلوقتي مش بعرف أقول الكلام ده".





واستضاف برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس، كل من: الفنان صلاح عبدالله، والفنانة زينب غريب، والفنان حمو بيكا، والفنان أوس أوس، حيث تحدثوا عن مسيرتهم الفنية وحياتهم الشخصية وأدوا العديد من الأغاني، ومنها «أنتي معلمة»، وغيرها من أغاني المهرجانات والأغاني الشعبية.