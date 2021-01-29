ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أمي الجميلة.. هنادي مهنا تهنئ والدتها بعيد ميلاده

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:23 م
هنادي مهنا ووالدتها
هنادي مهنا ووالدتها
Advertisements
محمد بدران
هنأت الفنانة هنادى مهنا والدتها بعيد ميلاده، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

ونشرت هنادي مهنا صورة من طفولتها رفقة والدتها وعلقت على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأمي الجميلة".

يذكر أن هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحققت أغنية "أول كلام" للفنانة هنادى مهنى أكثر من 17 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر "يوتيوب" وتم تصويرها بطريقة "فيديو كليب" من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.

أغنية هنادي مهنا "أول كلام" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أحمد راغب.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من أحدث ظهور لها.. شاهد.. هنادى مهنا فى شهر العسل بالمالديف

برفقة أحمد خالد صالح.. هنادي مهنى بإطلالة بيضاء في شهر العسل بـ المالديف

داخل سيارتها.. هنادي مهنا تبهر متابعيها بإطلالة شتوية

بجاكيت أصفر.. هنادى مهنى فى أحدث ظهور على السوشيال ميديا.. شاهد

في أحدث ظهور.. هنادي مهنا توجه رسالة لـ متابعيها

هنادي مهنى تتألق في جلسة تصوير وقت الغروب .. شاهد

ترشيحاتنا

بالأسماء.. قائمة لاعبي الأهلي المغادرة إلى الدوحة للمشاركة في مونديال الأندية

تخفيض المكافآت.. فيفا يخطر الأهلي بقيمة الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

شطة يروى كواليس إسقاط الجنسية السودانية عن عصام الحضري

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

حقيقة حذف مواطنين من منظومة التموين.. الحكومة تنفي والوزير يطمئن المستفيدين

رموا مَية نار على وشه.. حبس طبيب وآخرين في اتهامهم بالتعدي على مدير مستشفى بطنطا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درع بشرية.. شاهد ماذا فعلت أم حامل لحماية نجلها من حادث إطلاق نار بمطعم برازيلي

محصنون .. ما السر وراء عدم إصابة البعض بـ كورونا؟

بـ مكياج جريء .. درة تستعرض جمالها على إنستجرام