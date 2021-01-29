غلق صيدليتن بجمصة وبلقاس لمخالفتها للقانون

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على غلق صيدليتين بقرية قائم العبد في بلقاس وقرية السلسول على طريق جمصة الدولى غلقا إداريًا لمدة شهر لمخالفتهما للقانون وممارستهما النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول.





جاء قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملات المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات بالمراكز والقرى المشار اليها بنطاق المحافظة.



ووجه محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للصيدليات المشار اليها ،مشيرا إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات وايضا محلات بيع الاغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين، مؤكدا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين .

