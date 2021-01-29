محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير عمارات الكيلو 4 ..صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة مرسى مطروح يرافقه سحر عيد عضو مجلس النواب والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد والمهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان والعميد محمد القاضى الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية وعدد من مديرى المديريات والإدارات المعنية ونواب رئيس مدينة مرسى مطروح والحاج باسط جعفر مشرف أعمال تمهيد الطرق بالجليدر.





تفقد محافظ مطروح أعمال المرحلة الثانية لتطوير 12 عمارة بحى الزهور بالكيلو 4 ضمن تطوير عدد 37 عمارة تنفيذ وإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة والشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية وبتمويل البنك الأهلى بنحو 120 مليون جنيه.









أشاد محافظ مطروح بتنفيذ الأعمال التى تجرى من إعادة ترميم مع تلافى كافة الملاحظات ، بالإضافة الى تحويل كابلات الكهرباء من هوائية الى ارضية غيرها بالاضافة الى عمل موقع انتظار للسيارات بشارع الشهر العقارى.









كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال توسعة شارع الاذاعة وازدواجه بالكيلو 4 وعمل ميدان بنافورة لمدخل الشارع مع تسيير الحركة المرورية موجها بالاسراع فى إنهاء الاعمال مع مراعاة مستوى ومنسوب ميل الشارع مع الشوارع الأخرى ، ومراجعة موقف الشوارع الجانبية ومدى امكانية رصفها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإنهاء أعمالها.





كما تفقد شعيب أعمال إنشاء مسجد جديد لعمارات الكيلو 4 الجديدة بحرى الطريق على مساحة 200 متر ، مع ازالة عدد من الاكشاك القديمة بجانب العمارات وبحث الاستفادة من المبنى المقام.





وشدد محافظ مطروح خلال الجولة على انتقال سيارات بيع البلوك والطوب الى موقعها بالكيلو 8 ، والتشديد على متابعة إدارة المرور لتنفيذ سائقى السيارات ومنع وقوفها بمنطقة الكيلو 4.





كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال إنشاء المبنى الخدمى والتجارى الجديد بين عمارات الكيلو4 الجديدة والذى يتكون من دور أرضى 28 محل تجارى مساحة 32 م2 و2كافتيريا بمساحة 80 م2 ، والدور الاول من م15 مكتب مسطح 64 م2 ، والدور الثانى والثالث بعدد 24 وحدة سكنية بمسطح يبدأ من 54 م2 الى 96م2 لخدمة أهالي المنطقة السكنية .



