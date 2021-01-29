كانت شبه منسية.. "حياة كريمة" تعلن تطوير قرية الأشراف بمحافظة أسوان

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن الدولة المصرية تسعى لتطوير 4500 قرية على مستوي الجمهورية، مشيرا إلى أن تطوير قرية الأشراف بمحافظة أسوان ضمن مشروع تطوير القرى المصرية بمبادرة "حياة كريمة" يعد نموذجا متميزا لما تحاول الدولة تنفيذه، معقبا: "كانت شبه منسية".





وأضاف "جاد الكريم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي أعلن في يوليو 2019ـ، خلال استعراض المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، أنه سوف يكون هناك تغيير كامل في الأوضاع المعيشية للقرى في مصر.





وأكد أن هناك تنسيقا كبيرا بين مؤسسات الدولة المصرية، وتكامل بين كافة الجهات والوزارات المعنية، إضافة إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء.



