برلماني يطالب وزير النقل بسرعة إنهاء ازدواج طريق الموت في الشرقية

تقدم اللواء عبدالله لاشين عضو مجلس النواب ، عن دائرة ابوكبير وشرق الدلتا بثلاثة بيانات لوزيرة الصحة بشأن معرفة السبب في عدم بدء تنفيذ مستشفي أبوكبير الجديد حتي الآن ، رغم انه سيخدم قطاعا كبيرا من المواطنين.









واكد لاشين في تصريحات صحفية اليوم ، أن مركز ابو كبير من اكبر مدن محافظة الشرقية ،ويزيد عدد السكان فيه علي أكثر من 600 ألف مواطن، وهو ما يتطلب سرعة البدء في بناء المستشفي لتطوير المنظومة الصحية ، والعمل علي توفير العلاج للمواطنين .









وأوضح لاشين ، انه سيتقدم يطلب احاطة لوزير العدل لتطوير الشهر العقاري بمحكمة أبوكبير فضلا عن تقديم طلب آخر لوزير النقل والمواصلات حول عدم استكمال ازدواج طريق "أبوكبير هيهيا الزقازيق "مؤكدا ان ذلك الطريق يعرف بين المواطنين بطريق الموت لكثرة الحوادث اليومية.



