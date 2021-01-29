مصرع طفل غرقا في ظروف غامضة بإيتاي البارود

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، غرقا بترعة قرية العتقة الضهرية التابعة لمركز إتياي البارود في البحيرة، ونقل جثمان الطفل لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث غرق طفل في ترعة قرية العتقة الضهرية التابعة لمركز إتياي البارود.

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وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "زيادة. ش. م، ٩ سنوات" غرقا في ظروف غامضة، تم إنتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





