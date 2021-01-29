نشرة المرأة والصحة| 10 معلومات عن خبير التجميل محمد الصغير.. سر عدم إصابة البعض بـ كورونا

يحدث

بالأسنان عند غزو بكتيريا لب الأسنان، مما يتسبب في حدوث ورم في اللثة تحت الضرس في الجزء الأعمق من السن الذي يحتوي على الأوعية الدموية والأعصاب والأنسجة الضامة.