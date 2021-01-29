نشرة المرأة والصحة| 10 معلومات عن خبير التجميل محمد الصغير.. سر عدم إصابة البعض بـ كورونا
الجمعة 29/يناير/2021 - 08:02 م
محمد الصغير
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي...
بعد صراع مع فيروس كورونا رحل عن عالمنا مصفف الشعر الشهير محمد الصغير
والذي نقل على أثره للعناية المركزة، وقدم بموهبته العبقرية العديد من التصفيفات المميزة للعديد من النجمات في جميع انحاء الوطن العربي.
يحدث خراج اللثة بالأسنان عند غزو بكتيريا لب الأسنان، مما يتسبب في حدوث ورم في اللثة تحت الضرس في الجزء الأعمق من السن الذي يحتوي على الأوعية الدموية والأعصاب والأنسجة الضامة. نشرت الفنانة درة، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها. بعد مرور وقت طويل على تفشي فيروس كورونا، وظهور العديد من الدراسات، ما زال العلماء يبحثون حول السبب وراء إصابة البعض بفيروس كورونا بشكل شديد، وعدم إصابة البعض الأخر نهائيًا.