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توك شو

صلاح عبد الله يكشف موقفه من مطربي المهرجانات ورسالته لهاني شاكر ..فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:45 م
الفنان صلاح عبدالله
الفنان صلاح عبدالله
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محمود محسن
قال الفنان صلاح عبدالله إنه يؤيد بعض ألوان أغاني المهرجانات ويرفض اللون الأخر المعارض لقيم المجتمع، معقبا: "كتبت قصيدة عن أغاني المهرجانات وكانت تمثل حالة سريعة للوضع الدائر خلال الفترة الماضية عن أغاني المهرجانات."

وأضاف عبدالله خلال لقاء له لبرنامج ليلة الخميس عبر فضائية إم بي سي مصر، قائلا: أوجه رسالة للفنان هاني شاكر على ضرورة انتقاء المواهب والأصوات الجيدة والعمل على توجيه مطربي المهرجانات.

وتابع الفنان صلاح عبدالله قائلا: يجب على مطربي المهرجانات الإلتزام بالمواضيع الهادفة والعمل على إنتقاء الكلمات التي لا تحمل أي معنى أو لفظ خادش للحياء.

وأكد أنه ضد منع مطربي المهرجانات بشكل نهائي، قائلا أساطير الفن الشعبي في زمن ما واجهوا نفس الإنتقادات.
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