صلاح عبد الله يكشف موقفه من مطربي المهرجانات ورسالته لهاني شاكر ..فيديو





وأضاف عبدالله خلال لقاء له لبرنامج ليلة الخميس عبر فضائية إم بي سي مصر، قائلا: أوجه رسالة للفنان هاني شاكر على ضرورة انتقاء المواهب والأصوات الجيدة والعمل على توجيه مطربي المهرجانات.





وتابع الفنان صلاح عبدالله قائلا: يجب على مطربي المهرجانات الإلتزام بالمواضيع الهادفة والعمل على إنتقاء الكلمات التي لا تحمل أي معنى أو لفظ خادش للحياء.





وأكد أنه ضد منع مطربي المهرجانات بشكل نهائي، قائلا أساطير الفن الشعبي في زمن ما واجهوا نفس الإنتقادات.

قال الفنان صلاح عبدالله إنه يؤيد بعض ألوان أغاني المهرجانات ويرفض اللون الأخر المعارض لقيم المجتمع، معقبا: "كتبت قصيدة عن أغاني المهرجانات وكانت تمثل حالة سريعة للوضع الدائر خلال الفترة الماضية عن أغاني المهرجانات."