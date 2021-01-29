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أخبار العالم

حقيقة هروب مسؤول سوري كبير وعدد من ضباط الجيش

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:30 م
سوريا
سوريا
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محمود نوفل

نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان الأنباء المتداولة بهروب محافظ الحسكة السورية حيث أكد ان محافظ الحسكة متواجد على رأس عمله ضمن مناطق النظام في مدينة الحسكة. 

وذكر المرصد نقلا عن مصادره : لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الشبكات الإخبارية حول هروب المحافظ برفقة ضباط من الجيش السوري إلى العاصمة السورية دمشق. 

وتابع المرصد : في حين تواصل إرهابيو قسد حصارها لمنطقة المربع الأمني وأحياء خاضعة لسيطرة النظام السوري في مدينة الحسكة، لليوم 19 على التوالي، حيث لايزال الارهابيون يمنعون دخول وخروج البضائع والمحروقات ومستلزمات الحياة اليومية لتلك المناطق، بالإضافة لمنعها لجميع العاملين ضمن النظام السوري من عسكريين وموظفين، وسط سماحها للمدنيين بالدخول والخروج سيرًا على الأقدام برفقة حاجياتهم بكميات قليلة ومحدودة. 

وأضاف : هناك  استياء شعبي متصاعد حيال ذلك، وتطالب الأسايش بفك حصار النظام السوري عن مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي، وطلبات أخرى مقابل فكها للحصار عن المربع الأمني.

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