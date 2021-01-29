تفاصيل حريق سوق التوفيقية.. الداخلية تضبط المتهم ويعترف: ولاد عمي كلوا حقي فحرقت قلبهم ..10 سيارات للسيطرة على النار.. شهود عيان: كنا نايمين بالمحلات وفوجئنا بـ ريحة دخان

الداخلية : ضبط مرتكب واقعة إضرام النار بعدد من المحال التجارية

احتراق 14 كشكا وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية

كاميرات المراقبة تكشف ملابسات الحريق

انقذت العناية الإلهية منطقة سوق التوفيقية من كارثة وبفضل التحرك السريع لقوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء أسامة فاروق مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية ، نجحت القوات فى وقت قياسي في السيطرة علي حريق هائل شب فى كشك وامتد لعدد من الأكشاك والمحلات المجاورة.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مرتكب واقعة إضرام النار بعدد من المحال التجارية بمنطقة التوفيقية بالقاهرة.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بمنطقة شارع التوفيقية بدائرة قسم شرطة الأزبكية أسفر عن إحتراق (14) كشكا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة.. وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من خلال فحص المنطقة محل البلاغ عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراء ارتكاب الواقعة بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة– له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، فقام بالتحصل على كمية من "البنزين" من صاحب مركبة "توك توك" عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النار فى بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته الكائنة بمحل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال أحد شهود العيان من الباعة بسوق التوفيقية: " كنا نائمين داخل المحلات وفوجئنا برائحة دخان كثيف ملأت المكان لنستيقظ علي كارثة باحتراق عدد كبير من المحلات والأكشاك وبداخلهم كميات ضخمة من البضائع الخاصة بالسيارات دون معرفة السبب".

وأضاف الشاهد: حاولت انا وعدد من زملائى من العمال إخماد السنه النيران، إلا أننا فشلنا فاتصلنا بالشرطة التي حضرت على الفور وتعاملت القوات مع البلاغ " .

وكشفت معاينة رجال المباحث لموقع الحريق أن الشرارة الأولى اشتعلت فى كشك اكسسوارات سيارات أمام مول تجارى شهير بالسوق ثم امتددت لتلتهم ٩ اكشاك أخرى ، ثم طالت ألسنة النيران المول التجارى.

كما تبين من المعاينة أن المول التجاري مكون من أرضى و٥ طوابق وبه عدد كبير من المحلات ومخازن قطع غيار السيارات والإكسسوارات، احترق منهم ٤ محلات وواجه المول أيضا ، وتشير التحريات وجمع المعلومات المبدئية إلى حدوث ماس كهربائى بكشك ثم امتددت النيران لباقي الأكشاك ومحلات المول التجاري .

تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق كبير بسوق التوفيقية بوسط البلد .

علي الفور تم توجيه ١٠ سيارات اطفاء الي مكان البلاغ ، وتم محاصرة كرات اللهب التي امتدت بصورة كبيرة نتيجة وجود كميات كبيرة من البلاستيك وقطع غيار السيارات ومواد سريعه الاشتعال داخل الاكشاك والمحال التجارية .

ونجحت فرق الحماية المدنية فى السيطرة والانتهاء من عمليات التبريد دون الامتداد للعقار المجاورة دون خسائر في الارواح او اصابات .

وتبين من المعاينه الاوليه ان الحريق شب داخل كشك اكسسوار سيارات نتيجة ماسي كهربائي ثم امتد الي ٨ اكشاك مجاورة و٤ محلات ايضا جميعهم خاصين ببيع قطع غيار واكسسوارات السيارات .

تم تحرير محضر ، وكلفت النيابة العامة رجال المعمل الجنائي بسرعه الانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات ، واستعجال تحريات المباحث لبيان ما اذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه ، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحريق .