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رياضة

نجم كرة اليد: افتقدنا الجماهير في المونديال.. وسوء الحظ سبب خسارة مصر من الدنمارك

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:54 م
صدى البلد
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محمد سمير

أكد علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد، أن سوء الحظ هو سبب خسارة الفراعنة من الدنمارك برميات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الثمانية بمونديال اليد المقام بمصر .


وأَضاف علي زين في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد"، أن حضور الجماهير إلي البطولة كان سيغير الوضع كثيرا ولكن للأسف لم يكن هناك فرصة لتواجد الجماهير بسبب أنتشار فيروس كورونا.


وأوضح علي زين أنه كان محبطا للغاية بعد الخسارة من الدنمارك خاصة وأن سير المباراة كان يوحي باننا قريبون من أقصاء الدنمارك والصعود إلي المربع الذهبي، مؤكدا انه لم يكن سعيدا حتي لفوزه برجل المباراة وكان يبكي عند استلامها بسبب حزنه الشديد من الخسارة.


وأشار زين إلي ان تركيز المنتخب خلال الفترة القادمة سينصب علي أولمبياد طوكيو بحثا عن أول ميدالية أولمبية لكرة اليد المصرية خاصة بعد ظهورنا بشكل قوي في المونديال واحراج بطل العالم والوقوف له ندا صعبا.


وودع منتخب الفراعنة، المونديال من دور الثمانية، على يد الدنمارك حامل اللقب، بعد اللجوء لرميات ترجيحية بنتيجة 4-3.

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