ضبط مصنع حلويات غير مرخص في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية على المصانع المجهولة ومصانع الحلويات.





وقامت ادارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بشن حملات بالاشتراك مع إدارة تموين شرق برئاسة إبراهيم خلف مدير الادارة ورضا حسن رئيس الرقابة.





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وأسفرت عن تحرير محضر إدارة وتشغيل مصنع حلويات بدون ترخيص وتم التحفظ على 160 كجم مكسبات نكهة صناعية، و200 كجم حمض لاكتيك، و 14400منتج نهائى بابى شارك، وعدد 20 رول تغليف.





تم تحرير محضر إدارة وتشغيل مصنع منظفات بدون ترخيص.

وفي سياق متصل، شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، عدد من الحملات المفاجئة علي المقاهي والكافيهات بنطاق أحياء شرق ووسط حيث تم خلالها التحفظ على عدد 340 شيشة، وذلك في إطار حملات الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا.





وذكرت المحافظة في بيان إن إجمالي الشيش التي تم مصادرتها من قبل الإدارة المركزية علي مدار شهر إلى 2600 شيشة وذلك علي مستوي الأحياء.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المحال المخالفة.

من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خصصت خط ساخن للتواصل مع المواطنين وإستقبال الشكاوي ضد المنشآت التي تقدم الشيشة للروا، حيث يتم تلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى 01270746490 _ 01289252668. وكذلك موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg ٠ وتطبيق الادارة علي Google play.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار جائحة كورونا، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على سلامة المواطنين.