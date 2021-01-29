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محافظات

غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه القرى في الحامول بـ كفر الشيخ

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:55 م
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
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محمود زيدان
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول فيكفر الشيخ، اليوم، الجمعة، فصل التيار الكهربى غدًا، السبت،عن محولات ( 77 و76 و 12  المنصور وابوغنام وجزيرة الورد ).

وأوضح البيان الإعلامي، أن سبب فصل الكهرباء عن هذه المناطق؛ لتركيب جهاز فصل وتوصيل من الساعة 8 صباحًا الى الساعة 3 عصرًا.

وفي سياق متصل، أعلنت الوحدة المحلية لمركز الحامول، أيضًا، فصل التيار الكهربى غدًا السبت، عن محولات السحايت وتوابعها، وزوبع وتوابعها؛ لإدخال مغذي الحامول 4 في الخدمة من م.م. الحامول، وذلك من الساعة 9 صباحًا الى الساعة 3 عصرًا.

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