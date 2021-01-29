غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه القرى في الحامول بـ كفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول في كفر الشيخ ، اليوم، الجمعة، فصل التيار الكهربى غدًا، السبت،عن محولات ( 77 و76 و 12 المنصور وابوغنام وجزيرة الورد ).





وأوضح البيان الإعلامي، أن سبب فصل الكهرباء عن هذه المناطق؛ لتركيب جهاز فصل وتوصيل من الساعة 8 صباحًا الى الساعة 3 عصرًا.





وفي سياق متصل، أعلنت الوحدة المحلية لمركز الحامول، أيضًا، فصل التيار الكهربى غدًا السبت، عن محولات السحايت وتوابعها، وزوبع وتوابعها؛ لإدخال مغذي الحامول 4 في الخدمة من م.م. الحامول، وذلك من الساعة 9 صباحًا الى الساعة 3 عصرًا.



