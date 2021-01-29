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أخبار العالم

أول تعليق من مفتي طرابلس على مظاهرات لبنان

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:52 م
المفتي محمد امام
المفتي محمد امام
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محمود نوفل

قال قائم مقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام تعليقا علي الأحداث التي تشهدها لبنان:  إن واقع مدينتنا الحبيبة طرابلس الممتد إلى سنوات وسنوات، بل وعقود، والذي كان بعيدا عن اهتمامات السلطة إنمائيا وصحيا واجتماعيا وخدماتيا واقتصاديا، ونتج منه الفقر والبؤس والبطالة والهجرة والتسيب المدرسي، هذا الواقع المزري جعل المدينة عرضة للاستغلال من قبل الأيادي الخبيثة والغريبة عن أبناء طرابلس للعبث بالمدينة ومحاولة الاجهاز على حاضرها ومستقبلها ومحو تاريخها وأصالتها".

وأضاف في تصريحات صحفية له : "إن أبناء طرابلس الأصليين والأصلاء لا يحرقون بلدهم ولا ينتحرون في مؤسساتهم العامة والخاصة، وهم الضحية في كل مفصل وفي كل منعطف يمر في البلد فإن دور السلطات السياسية والأمنية ليس الإدانة والاستنكار، إنما حفظ المدينة وتطويرها وإنماؤها والارتقاء بأهلها وشعبها، ولا بد من تعزيز حق المواطن وكرامته وانتمائه إلى الوطن".

وتابع " أن عبث الأيادي المندسة والمتورطة بمدينتنا ومؤسساتها الرسمية وممتلكاتها العامة والخاصة، ليس إلا مؤامرة على المدينة، ولا يمت إلى المطالب المحقة بحال من الأحوال". 

وواصل : "إن ما جرى بحق مدينتنا يفرض على السلطة القيام بدورها تجاه طرابلس كما يفرض أن يكون الحد الأدنى الذي لا يتنازل عنه إزاء ما جرى هو القبض على المتورطين وفضحهم ومحاكمتهم أمام القانون والقضاء، ولا نقبل بحال من الأحوال أن تميع هذه الممارسات ويجهل الفاعلون وتلفلف الجريمة بحق طرابلس".

واستكمل : "لن يسكت أهل طرابلس عن الظلم والعبث والتسيب الذي يطال مدينتهم وشوارعهم ومصالحهم ومؤسساتهم واطالب بـفتح تحقيق شفاف وشامل لتحديد المسؤوليات وكشف أسبابها وأهدافها. 


وأتم : كما اطالب بوضع الإدارات والمؤسسات تحت حماية الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وبفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات التقصيرية من قبل المسؤولين والأمنيين والإدارييين حيث أن أهل طرابلس لا يرضون بأقل من ذلك لتأمين مستقبلهم واطمئنانهم
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