طريقة عمل حلوى فرنسية.. خطوة بخطوة

مقادير حلوى فرنسية

1 كوب زبدة او مارجرين (زبدة نباتي)

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 كوب دقيق

8 بيض

1 صفار بيضة





للدهن

1 كوب مربى بلوبيري

نصف كوب رقائق لوز

1 كوب ماء

صفار بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

زيت للقلي





حشوة الكريمة

1 بولة كبيرة كريم شانتي تقيل

1 بولة متوسطة بلوبيري

1 بولة صغيرة سكر بودرة





طريقة تحضير حلوى فرنسية

* تذوب الزبدة على نار متوسطة ثم يضاف الفانيليا ورشة ملح





* ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا ويرفع من على النار ثم توضع في العجانة حتى تبرد قليلا





* ثم يضاف البيض بالتدريج مع التقليب المستمر حتى لا يستوي البيض من الحرارة





* يحضر قالب كب كيك ويقلب على الظهر ةيدهن بالزيت





* ثم توضع العجينة في كيس حلواني ثم تشكل على ضهر القالب وتشكل شكل الوردة حسب الرغبة ثم تدخل الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم تقلى في الزيت الساخن



