ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل حلوى فرنسية.. خطوة بخطوة

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:59 م
حلوى فرنسية
حلوى فرنسية
Advertisements
نهى هجرس
تفضل العديد من الأمهات تقديم وصفات جديدة ومبتكرة من الحلويات لأسرتها، وخاصة لأطفالها، مما تجلعهم يتناولون الفاكهه بطريقة غير مباشرة ولذيذة.

ونقدم لكم اليوم طيقة تحضير حلوى فرنسية للشيف زينب مصطفى.

مقادير حلوى فرنسية
1 كوب زبدة  او مارجرين (زبدة نباتي)
نصف ملعقة صغيرة ملح 
2 كوب دقيق 
8 بيض 
1 صفار بيضة  

للدهن
1 كوب مربى بلوبيري 
نصف كوب رقائق لوز 
1 كوب ماء 
صفار بيضة 
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة 
زيت للقلي 

حشوة الكريمة
1 بولة كبيرة كريم شانتي  تقيل
1 بولة متوسطة بلوبيري 
1 بولة صغيرة سكر بودرة 

طريقة تحضير حلوى فرنسية
* تذوب الزبدة على نار متوسطة ثم يضاف الفانيليا ورشة ملح

* ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا ويرفع من على النار ثم توضع في العجانة حتى تبرد قليلا

* ثم يضاف البيض بالتدريج مع التقليب المستمر حتى لا يستوي البيض من الحرارة

* يحضر قالب كب كيك ويقلب على الظهر ةيدهن بالزيت

* ثم توضع العجينة في كيس حلواني ثم تشكل على ضهر القالب وتشكل شكل الوردة حسب الرغبة ثم تدخل الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم تقلى في الزيت الساخن

* حتى تصل إلى اللون الذهبي وتقدم وتزين بالكريمة المخفوقة او مربى التوت أو صوص كراميل حسب الرغبة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صحية ولذيذة.. طريقة عمل فطائر برقائق الشوكولاتة

طريقة عمل إنجلش كيك بوصفات مختلفة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل ‎فطائر الشيش للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الشباكية.. خطوة بخطوة

بتكلفة أقل.. أسرع 3 حلويات فى التحضير ليلة رأس السنة

طريقة عمل القرص بالجزر.. خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

مؤشر خطير لـ كورونا.. طبيب يحذر من وصول أكسجين الدم لهذه النسبة

البوسني دراجان يوفيتش يصل القاهرة الليلة تمهيدًا لقيادة الإسماعيلي

مدرب الزمالك السابق: الدحيل فريق قوي للغاية ولا يمكن توقع نتيجة مباراته أمام الأهلي

من الوفاة إلى الدفن.. تفاصيل عزاء محمد الصغير

أول تعليق رسمي من إيران على صوت الصافرات الغامضة في طهران

ليس عمر الشريف.. تعرف على الحب الحقيقي في حياة فاتن حمامة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور للسيارة فورد FORD F150 RAPTOR الجديدة 2021 قبل طرحها رسميا الأسبوع القادم

طريقة عمل حلوى فرنسية.. خطوة بخطوة

هوت شورت.. نانسي عجرم تثير الجدل بأنوثتها بإطلالة جريئة