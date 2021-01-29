طريقة عمل حلوى فرنسية.. خطوة بخطوة

تفضل العديد من الأمهات تقديم وصفات جديدة ومبتكرة من الحلويات لأسرتها، وخاصة لأطفالها، مما تجلعهم يتناولون الفاكهه بطريقة غير مباشرة ولذيذة.
ونقدم لكم اليوم طيقة تحضير حلوى فرنسية للشيف زينب مصطفى.
مقادير حلوى فرنسية
1 كوب زبدة او مارجرين (زبدة نباتي)
نصف ملعقة صغيرة ملح
2 كوب دقيق
8 بيض
1 صفار بيضة
للدهن
1 كوب مربى بلوبيري
نصف كوب رقائق لوز
1 كوب ماء
صفار بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
زيت للقلي
حشوة الكريمة
1 بولة كبيرة كريم شانتي تقيل
1 بولة متوسطة بلوبيري
1 بولة صغيرة سكر بودرة
طريقة تحضير حلوى فرنسية
* تذوب الزبدة على نار متوسطة ثم يضاف الفانيليا ورشة ملح
* ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا ويرفع من على النار ثم توضع في العجانة حتى تبرد قليلا
* ثم يضاف البيض بالتدريج مع التقليب المستمر حتى لا يستوي البيض من الحرارة
* يحضر قالب كب كيك ويقلب على الظهر ةيدهن بالزيت
* ثم توضع العجينة في كيس حلواني ثم تشكل على ضهر القالب وتشكل شكل الوردة حسب الرغبة ثم تدخل الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم تقلى في الزيت الساخن
* حتى تصل إلى اللون الذهبي وتقدم وتزين بالكريمة المخفوقة او مربى التوت أو صوص كراميل حسب الرغبة