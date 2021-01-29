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توك شو

آمال عثمان: «الست بتحارب الست أكتر من الراجل».. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:50 م
الكاتبة آمال عثمان
الكاتبة آمال عثمان
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قسم التوك شو
قالت الكاتبة الصحفية آمال عثمان، إنها تحب الإصرار ودائمًا ما تقول "لا تتوقف؛ حتى لا تتعطل"، موضحة أنها تعرضت للكثير من الحروب، وأن كل من يريد النجاح؛ لا بد أن يدفع الضريبة.

وأضافت آمال عثمان خلال استضافتها مع الفنانة سلوى محمد علي، والإعلاميتين سالي حماد، وإيمان يوسف، مقدمات برنامج «3 ستات» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أنها لا تنظر خلفها ولا تفكر في كيفية الانتقام والرد على من يحاربها، بل تترك عملها يرد عليه.

ولفتت الكاتبة الصحفية آمال عثمان، إلى أنها تنفذ أي قرار تتخذه، ولا يمكن لأي أحد أن يعيدها عن قرارها، مردفة في الوقت ذاته «أنا مش متهورة».

وأشارت إلى أن: «الست بتحارب الست أكتر من الراجل، والست تغير من الست الأخرى التي تمتلك الكثير من المواصفات الجيدة وتستقطب رجالا لمعاداتها».

https://www.youtube.com/watch?v=etvwHOauv7g
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