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فن

بعد ساعات من طرحها.. الذكرى الشتوية لـ كارمن سليمان تقترب من نصف مليون مشاهدة

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:31 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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آيه عاطف
حققت أغنية "الذكرى الشتوية" لـ كارمن سليمان، نجاحا كبيرا، حيث إقتربت من كسر حاجز النصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "ف ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا و علاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل و وداعنا الأخير و الصدمة القوية".

فـ ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية".

"الذكرى الشتوية" كلمات باسم عادل، والحان تامر علي، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف، تسجيل صوت ماهر صلاح.
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