مديرة مستشفى عزل تزف بشرى سارة بشأن أعداد مصابي كورونا

فيروس كورونا إن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ومن المحتمل أن يكون الطفل حاملا للفيروس ولم تظهر عليه أي أعراض، ولكن بعض الحالات يظهر عليها الأعراض. قالت الدكتورة هالة سويد مدير مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي بمستشفيات جامعة عين شمس، والذي تم تحويله إلى عزل مصابيإن الأطفال أقل عرضة للإصابة، ومن المحتمل أن يكون الطفل حاملا للفيروس ولم تظهر عليه أي أعراض، ولكن بعض الحالات يظهر عليها الأعراض.





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وأضافت هالة سويد لـ صدى البلد، أ ن هناك تراجعا ملحوظا بأعداد كورونا في الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك لقرار تعليق الدراسة وجزء كبير من وعي المواطنين، مشيرة إلى أن المستشفى يوجد بها عدد قليل من المصابين.









وأكدت أن الأعراض لا تزال مستمرة وبنفس الحدة، موضحة أنه توجد أعراض كثيرة لا تقف عند الأعراض المعروفة، والأعراض الجديدة هي صداع وآلام العظام والعضلات والمفاصل وفقدان حاستي الشم والتذوق وآلام بالبطن وقيء مستمر وإسهال حاد ونهجان وكحة مستمرة ونقص الأكسجين وآلام بالصدر.









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وتابعت أن المستشفى يوفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.



وشددت مدير المستشفى العزل على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة الرشح أو ما يشبه أعراض البرد .





وفي هذا السياق أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي أنه سيتم البدء في تطعيم الأطقم الطبية في المستشفيات الجامعية بلقاح كورونا خلال أيام.

وأوضح عبد الغفار في تصريحات تليفزيونية له : أنه جار تسجيل أسماء الأطباء الذين يتعاملون بشكل مباشر مع مرضى كورونا على المنصة المخصصة لذلك ، لتبدأ خلال أيام عملية تلقي اللقاح.

وقال حسام عبد الغفار، إن هناك انخفاضا في عدد إصابات كورونا ترتب عليه انخفاض عام في عدد مرضى كورونا الذين يدخلون في المستشفيات الجامعية.



