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اقتصاد

الدينار الكويتي الأغلى.. أسعار العملات العربية فى مستهل التعاملات

السبت 30/يناير/2021 - 06:01 ص
دينار كويتي
دينار كويتي
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل  تعاملات اليوم السبت 30 يناير 2021، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي.

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم، 48.97 جنيه للشراء و 52.06 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء و41.80 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.06 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

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