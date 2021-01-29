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محافظات

ضبط أدوية ملحقة بقانون مكافحة المخدرات بصيدليات في الدقهلية

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:47 م
الدكتور سعد مكي
الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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همت الحسينى
وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، بتشديد الرقابة على سوق الدواء.

وشنت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي اليوم الجمعة حملة من التفتيش الصيدلي بالإدارة العامة بالاشتراك مع مباحث المخدرات بالدقهلية  على إحدى الصيدليات بمدينة المنصورة.

وأسفر التفتيش عن العثور على  4205 أقراص ترامادول مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية وهي أدوية جواهر مخدرة  بالجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات و1080 كبسولة بانيكا وهي أدوية جدول سموم بدون فواتير بالإضافة إلي وجود 5 أصناف جدول ثاني سَموم بدون فواتير.

فيما قامت مباحث المخدرات بتحريز الأصناف وتحرير المحاضر اللازمة  واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
 
من جانبه شدد وكيل وزارة الصحة على  جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية  ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط والتصدي لـ الغش والتهرب والاتجار غير القانوني.
ضبط أدوية ملحقة بقانون مكافحة المخدرات بصيدليات في الدقهلية
ضبط أدوية ملحقة بقانون مكافحة المخدرات بصيدليات في الدقهلية
ضبط أدوية ملحقة بقانون مكافحة المخدرات بصيدليات في الدقهلية
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