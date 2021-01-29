لهذا السبب.. الصحة العالمية تحذر من الانتشار السريع لـ كورونا

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد تحذير الصحة العالمية الصحة من الانتشار السريع لسلالة جنوب أفريقيا.





ووفقا للتقرير فإن الصحة العالمية تحذر من سلالة بجنوب أفريقيا، وذلك بعد ارتفاع غير مسبوق فى الإصابات بها حيث سجلت خلال الأسبوع الماضى فقط أكثر من 175 ألف إصابة وما يزيد عن 6 آلاف وفاة.





منظمة الصحة العالمية أكدت سرعة انتشار السلالة فى أفريقيا وخارجها ما سيزيد من أمد الموجة الثانية لفيروس كورونا فى عدد كبير من الدول الإفريقية ويهدد الجهود المبذولة للسيطرة على الوباء فيها.





الصحة العالمية أكدت أن هذا الانتشار يثقل كاهل الأنظمة الطبية فى أفريقيا والتى تعانى من الضعف أساسا وسط غياب لقاحات كافية للقارة.