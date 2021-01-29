متخصص يكشف خطورة الاعتماد على pcr فقط في تشخيص كورونا





أضاف خلال لقائه على فضائية الحدث اليوم ، أن المريض يصاب بآلام شديدة وارتفاع درجة الحرارة، علاوة على كحة بصفة مستمرة.





أوضح أن مصاب كورونا دائما ما يصاب بضيق في التنفس ولا يقدر على السير 10 خطوات مرة أخرى، موضحا أن التحاليل pcr لا تظهر الفيروس إلا بعد ظهور الأعراض بـ 10 أيام فقط.









وحذر من أن يكون الفيروس موجود بجسد الإنسان ولا يظهر في التحاليل في المراحل الأولية بالإصابة بفيروس كورونا، منوها أنه ليس من الضروري فقدان حاسة الشم والتذوق.





ولفت إلي أنه من أعراض فيروس كورونا، هي الآلام الشديدة بالمعدة والإسهال المستمر .

قال الدكتور محمد عباس، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن هناك فرقا واضحا بين البرد العادي وفيروس كورونا، الذي له أعراض حادة أو شبه حادة أو قاتلة في بعض الأحيان.