توقف الامطار بمطروح وانخفاض شديد في درجات الحرارة.. شاهد





تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي من المحافظة، مساء اليوم الجمعة ، توقف سقوط الأمطار مع انخفاض شديد في درجات الحرارة.









ويسود طقس شتوي بارد على كافة الأنحاء، وذلك مع بداية نوة "الكرم" مع استقرار نشاط الرياح بعد الرياح الشمالية والشمالية الغربية العكسية التى شهدتها أمس الخميس .





كما توقفت أعمال الملاحة البحرية والصيد علي البحر المتوسط مع اضطراب حالة الطقس واستمرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح في رفع اى تجمعات للأمطار خاصة بعد الأمطار التى شهدتها المحافظة مساء أمس.





وأكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية فرق الطوارئ والأزمات والانتشار السريع، وتحديد نظام العمل بنظام النوبتجيات على مدار الساعة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.





وقال إن محافظة مطروح شهدت امس أمطارا متوسطة على العديد من المناطق، ويتم التعامل الفورى من خلال الفرق والمعدات المتمركزة على المحاور الرئيسية.





وأشار أنه يتم الدفع بسيارات الكسح للأماكن غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي لرفع اي تراكمات المياه قد تعوق حركة سير السيارات أو المواطنين.





وتابع أن المناطق الحيوية بوسط المدينة والمخدومة بشبكات صرف مياه الأمطار لم تتأثر بسقوط الأمطار، لاستيعاب شبكة الصرف الصحى لها.





وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات وطوارئ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر أجهزة اللاسلكى، والمتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للموقف أولا بأول.



