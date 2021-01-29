النيابة العامة تحقق مع المتهم بإشعال النيران في سوق التوفيقية

باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم بإشعال النيران في سوق التوفيقية مما أدى إلى إشعال النيران في 14 كشكًا دون وقوع اصابات في الأرواح.

كانت نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مرتكب واقعة إضرام النار بعدد من المحال التجارية بمنطقة التوفيقية بالقاهرة.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بمنطقة شارع التوفيقية بدائرة قسم شرطة الأزبكية أسفر عن إحتراق (14) كشكا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة.. وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

أسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من خلال فحص المنطقة محل البلاغ عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراء ارتكاب الواقعة بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة– له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، فقام بالتحصل على كمية من "البنزين" من صاحب مركبة "توك توك" عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النار فى بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته الكائنة بمحل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال أحد شهود العيان من الباعة بسوق التوفيقية: "كنا نائمين داخل المحلات وفوجئنا برائحة دخان كثيف ملأت المكان لنستيقظ علي كارثة باحتراق عدد كبير من المحلات والأكشاك وبداخلها كميات ضخمة من البضائع الخاصة بالسيارات دون معرفة السبب".

وأضاف الشاهد: حاولت أنا وعدد من زملائى من العمال إخماد ألسنة النيران، إلا أننا فشلنا فاتصلنا بالشرطة التي حضرت على الفور وتعاملت القوات مع البلاغ " .

وكشفت معاينة رجال المباحث لموقع الحريق أن الشرارة الأولى اشتعلت فى كشك اكسسوارات سيارات أمام مول تجارى شهير بالسوق ثم امتدت لتلتهم ٩ أكشاك أخرى، ثم طالت ألسنة النيران المول التجارى.

كما تبين من المعاينة أن المول التجاري مكون من أرضى و٥ طوابق وبه عدد كبير من المحلات ومخازن قطع غيار السيارات والإكسسوارات، احترق منهم ٤ محلات وواجه المول أيضا ، وتشير التحريات وجمع المعلومات المبدئية إلى حدوث ماس كهربائى بكشك ثم امتدت النيران لباقي الأكشاك ومحلات المول التجاري .

تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق كبير بسوق التوفيقية بوسط البلد .

علي الفور تم توجيه ١٠ سيارات إطفاء إلي مكان البلاغ، وتم محاصرة كرات اللهب التي امتدت بصورة كبيرة نتيجة وجود كميات كبيرة من البلاستيك وقطع غيار السيارات ومواد سريعة الاشتعال داخل الأكشاك والمحال التجارية .

ونجحت فرق الحماية المدنية فى السيطرة والانتهاء من عمليات التبريد دون الامتداد للعقار المجاورة دون خسائر في الأرواح أو إصابات .

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب داخل كشك إكسسوار سيارات ثم امتد إلى ٨ أكشاك مجاورة و٤ محلات أيضا جميعها خاصة ببيع قطع غيار واكسسوارات السيارات .

تم تحرير محضر، وكلفت النيابة العامة رجال المعمل الجنائي بسرعة الانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات، واستعجال تحريات المباحث لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحريق .