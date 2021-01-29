ضبط مصنع منظفات غير مرخص في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية على المصانع المجهولة في نطاق المحافظة.





وقامت إدارة الرقابة بضبط مصنع منظفات مجهولة المصدر أسفرت عن ضبط 400 شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة 25 كجم منتهية الصلاحية، و 300 كجم معطر مجهولة المصدر، و 120لتر منظف مرحاض مجهول المصدر، و 280لتر مطهر فنيك مجهول المصدر.





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وتم سحب عينة من مخزن زيت محركات لإرسالها للمعامل خاصة بأحد شركات زيوت السيارات.





كما تم تحرير محضر لمحل كماليات سيارات لحيازته وعرضه للبيع كماليات سيارات مجهولة المصدر، وتم تحريز الأصناف والكميات التالية: 25 حساس ركن، و70 لمبة ليد كشاف، و30 علبة سرينة، و40 سماعة باب، و20 كلاكس.





وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.