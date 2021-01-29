ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الكيلو بـ50 جنيه.. ضبط جزار يبيع لحوم الجمال الميتة بالجيزة ويختمها بـ "قعر كوباية"

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:19 م
ضبط جزار يبيع لحوم
ضبط جزار يبيع لحوم الجمال الميته بالجيزة
Advertisements
محمد الصاحي
شهدت منطقة البراجيل بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، واقعة غريبة، بقيام أحد التجار بفتح محل لبيع "اللحوم الجملي" الميته بسعر 50 جنيها للكيلو، والذي تمكنت حملة من مجلس مدينة اوسيم والطب البيطري من ضبط صاحب محل الجزارة والتأكد من أن الجمال كانت نافقة قبل بيعها للمواطنين.

بداية الواقعة كانت باحتشاد الكثير من المواطنين من أهالي منطقة البراجيل ومدينة أوسيم أمام أحد محلات الجزار، الذي يعمل على بيع لحوم الجمال، نتيجة عرضه اللحوم بسعر متدني 50 جنيها للكيلو، وهو ما جعل محل الجزارة يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.

تدني أسعار اللحوم داخل محل الجزارة، دفع مجلس مدينة اوسيم برئاسة الدكتور فرج عبدالعاطي بتشكيل لجنة من مجلس المدينة والطب البيطري للتأكد من سلامة وصحة اللحوم التي يتم بيعها للمواطنين وسط هذا الإقبال الكبير، لكن كشفت مفاجأة وهى ان الجمال التي يتم بيع لحوها نافقة وميتة.

وتمكنت الحملة من ضبط صاحب المحل ومعه 4 أشخاص آخرين، بعد التأكد من أن جميع الجمال التي يتم بيع لحومها كانت نافقة.

وأوضح رئيس مدينة أوسيم في تصريح لـ صدى البلد: أن صاحب محل الجزارة كان يعمل على ختم الجمال بعد سلخها بـ "قعر كوباية" في محاولة منه لإيهام المواطنين بأن تلك الجمال تم ذبحها داخل مجازر الطبي البيطري بالجيزة، وهى تهمة يعاقب عليها القانون.
الكيلو بـ50 جنيه.. ضبط جزار يبيع لحوم الجمال الميتة بالجيزة ويختمها بـ "قعر كوباية"
الكيلو بـ50 جنيه.. ضبط جزار يبيع لحوم الجمال الميتة بالجيزة ويختمها بـ "قعر كوباية"
الكيلو بـ50 جنيه.. ضبط جزار يبيع لحوم الجمال الميتة بالجيزة ويختمها بـ "قعر كوباية"
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من بينها خبز ناقص الوزن.. تحرير17 محضرا للمخابز المدعمة المخالفة بالبحيرة

تحرير 16 محضرا للمخابز المخالفة فى أبو حمص بالبحيرة

سمن وملح ومخلل.. ضبط سلع منتهية الصلاحية بمصنع مشهور في البحيرة

تحرير 50 محضرا للمخابز المخالفة بـ البحيرة

ضبط مخبز بداخلة 8 شكاير رمال بدلا من الدقيق في دمنهور

تحرير 29 محضرا للمخابز المدعمة المخالفة بمركزين في البحيرة

ترشيحاتنا

رامي ربيعة: لم أرفض السفر مع الأهلي للمونديال.. ولست لاعبا صغيرا لأستبعد هكذا

من 40 لـ 50 جنيها .. حقيقة تأثير كورونا على أسعار الثوم

بالأسماء.. قائمة لاعبي الأهلي المغادرة إلى الدوحة للمشاركة في مونديال الأندية

ترك التعليم من 2 إعدادي وصداقة قوية بـ ليلى علوي .. أسرار في حياة محمد الصغير

لو هتعمل مشروع.. اعرف الأوراق المطلوبة لتشغيل عربة طعام متنقلة

حققت حلمي بالاحتراف .. مصطفى محمد يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد إعارته إلى جالاتا سراي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات فيفي عبده

نشرة المرأة والصحة| 10 معلومات عن خبير التجميل محمد الصغير.. سر عدم إصابة البعض بـ كورونا

بإطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تتألق برفقة بناتها من الأهرامات