الكيلو بـ50 جنيه.. ضبط جزار يبيع لحوم الجمال الميتة بالجيزة ويختمها بـ "قعر كوباية"

شهدت منطقة البراجيل بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، واقعة غريبة، بقيام أحد التجار بفتح محل لبيع "اللحوم الجملي" الميته بسعر 50 جنيها للكيلو، والذي تمكنت حملة من مجلس مدينة اوسيم والطب البيطري من ضبط صاحب محل الجزارة والتأكد من أن الجمال كانت نافقة قبل بيعها للمواطنين.





بداية الواقعة كانت باحتشاد الكثير من المواطنين من أهالي منطقة البراجيل ومدينة أوسيم أمام أحد محلات الجزار، الذي يعمل على بيع لحوم الجمال، نتيجة عرضه اللحوم بسعر متدني 50 جنيها للكيلو، وهو ما جعل محل الجزارة يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.





تدني أسعار اللحوم داخل محل الجزارة، دفع مجلس مدينة اوسيم برئاسة الدكتور فرج عبدالعاطي بتشكيل لجنة من مجلس المدينة والطب البيطري للتأكد من سلامة وصحة اللحوم التي يتم بيعها للمواطنين وسط هذا الإقبال الكبير، لكن كشفت مفاجأة وهى ان الجمال التي يتم بيع لحوها نافقة وميتة.





وتمكنت الحملة من ضبط صاحب المحل ومعه 4 أشخاص آخرين، بعد التأكد من أن جميع الجمال التي يتم بيع لحومها كانت نافقة.





وأوضح رئيس مدينة أوسيم في تصريح لـ صدى البلد: أن صاحب محل الجزارة كان يعمل على ختم الجمال بعد سلخها بـ "قعر كوباية" في محاولة منه لإيهام المواطنين بأن تلك الجمال تم ذبحها داخل مجازر الطبي البيطري بالجيزة، وهى تهمة يعاقب عليها القانون.