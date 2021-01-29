البحوث الفلكية تكشف لـ صدى البلد حقيقة الكوكب بديل الأرض

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، إن الكوكب "kebler 22-b" والذي يتوقع العديد صلاحيته للعيش قد تم اكتشافه منذ عام 2011 م ، حيث يرى بعض العلماء أنه من الممكن أن يكون بديلًا عن كوكب الأرض.









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وأوضح "القاضي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه لا يمكن الجزم بصلاحية العيش على هذا الكوكب أو عدم صلاحيتها إلا بعد إرسال رحلات فضائية لاستكشافه ومعرفة مدى صلاحيته للعيش وتوافر مقومات الحياة به.





وأضاف ، أنه يبعد عن الأرض بمسافة 620 سنة ضوئية (2مليار كم تقريبًا) وترجع توقعات البعض بصلاحية هذا الكوكب للعيش ، للصور التي تم التقاطها له والتي توحي لهم بوجود مياه ، ودرجة حرارة ملائمة للإنسان ، كما أن حجمه قريب من حجم كوكبنا.





وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، إلى أن كل هذا توقعات وليست معلومات أكيدة ، فلا يمكن التأكد من صحتها إلا بعد معاينته وإطلاق أحد برامج الفضاء إليه.





وكان القومي للبحوث الفلكية قد كشف عن حدوث ظاهرة فلكية شهدناها في سماء القاهرة يوم الخميس الماضي الموافق 28 يناير 2021م.



