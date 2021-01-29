ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

البحوث الفلكية تكشف لـ صدى البلد حقيقة الكوكب بديل الأرض

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:17 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
Advertisements
احمد الشاهد
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، إن الكوكب "kebler 22-b" والذي يتوقع العديد صلاحيته للعيش قد تم اكتشافه منذ عام 2011 م ، حيث يرى بعض العلماء أنه من الممكن أن يكون بديلًا عن كوكب الأرض.


اقرأ أيضا :

وأوضح "القاضي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه لا يمكن الجزم بصلاحية العيش على هذا الكوكب أو عدم صلاحيتها إلا بعد إرسال رحلات فضائية لاستكشافه ومعرفة مدى صلاحيته للعيش وتوافر مقومات الحياة به. 

وأضاف ، أنه يبعد عن الأرض بمسافة 620 سنة ضوئية (2مليار كم تقريبًا) وترجع توقعات البعض بصلاحية هذا الكوكب للعيش ، للصور التي تم التقاطها له والتي توحي لهم بوجود مياه ، ودرجة حرارة ملائمة للإنسان ، كما أن حجمه قريب من حجم كوكبنا.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، إلى أن كل هذا توقعات وليست معلومات أكيدة ، فلا يمكن التأكد من صحتها إلا بعد معاينته وإطلاق أحد برامج الفضاء إليه.

وكان القومي للبحوث الفلكية قد كشف عن حدوث ظاهرة فلكية شهدناها في سماء القاهرة يوم الخميس الماضي الموافق 28 يناير 2021م.

بلغ لمعان القمر في هذا اليوم 99.9%، ويطلق عليه اسم "وولف مون" أو بدر الذئب، خاصة عند القبائل الأمريكية .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شعر به سكان القاهرة..زلزال بقوة 5.4 ريختر بمنطقة البحر المتوسط

البحوث الفلكية: عمق زلزال اليوم 90 كيلو متر وضرب جنوب تركيا

البحوث الفلكية يكشف لصدى البلد أسباب خروج نيران من باطن الأرض بالوادي الجديد

هل ستتكرر ظاهرة الاقتران العظيم هذا الأسبوع ؟ البحوث الفلكية تجيب

البحوث الفلكية تكشف حقيقة اختفاء القمر من السماء طوال الليل.. غدا ‏

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض مدينة 6 أكتوبر لهزة أرضية

ترشيحاتنا

رسميا.. إيقاف إبراهيموفيتش ولوكاكو بسبب خناقة ديربي الغضب

العربية: ترقب للإفراج عن المصريين المختطفين في ليبيا خلال ساعات

الكويت تسمح باستخدام لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا

أزمة في الأهلي.. رامي ربيعة خارج حسابات موسيمانى بالموسم الجديد

بيان عاجل من وزارة التربية الكويتية بشأن الفصل الدراسي الثاني

بالقوة الضاربة.. قائمة بيراميدز لـ مواجهة الإسماعيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات فيفي عبده

نشرة المرأة والصحة| 10 معلومات عن خبير التجميل محمد الصغير.. سر عدم إصابة البعض بـ كورونا

بإطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تتألق برفقة بناتها من الأهرامات