الشوط الأول.. السويد تتقدم على فرنسا 16\13 في نصف نهائي المونديال

أنهى منتخب السويد الشوط الأول أمام نظيره منتخب فرنسا، بنتيجة 16-13، في مباراة نصف النهائي لمونديال بطولة العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة.





وتسيد لاعبو منتخب السويد، شوط المباراة وبدا الفارق واضحا في القدرات المهارية، حيث لم يظهر المنتخب الفرنسي بالمستوى المطلوب، في معظم فترات الشوط، في الوقت الذي تلاعب فيه مهاجمو المنتخب السويدي بشباك مرمى المنافس.





وأنهى منتخب السويد الشوط الأول بتفوقه بنتيجة 16-13 ، وسط تفوق ملحوظ للاعبي منتخب السويد، خاصة لاعبي الأجناب، الذي كان لهم دور كبير في خلخلة دفاع المنافس، وحاول لاعبو المنتخب الفرنسي في العودة خلال النصف الثاني من الشوط، وقلصوا النتيجة ولكن فشلوا في التعديل.



