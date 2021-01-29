ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشوط الأول.. السويد تتقدم على فرنسا 16\13 في نصف نهائي المونديال

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:21 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
أنهى منتخب السويد  الشوط الأول أمام نظيره منتخب فرنسا، بنتيجة 16-13، في مباراة نصف النهائي لمونديال بطولة العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

وتسيد لاعبو منتخب السويد، شوط المباراة وبدا الفارق واضحا في القدرات المهارية، حيث لم يظهر المنتخب الفرنسي بالمستوى المطلوب، في معظم فترات الشوط، في الوقت الذي تلاعب فيه مهاجمو المنتخب السويدي بشباك مرمى المنافس.

وأنهى منتخب السويد الشوط الأول بتفوقه بنتيجة 16-13 ، وسط تفوق ملحوظ للاعبي منتخب السويد، خاصة لاعبي الأجناب، الذي كان لهم دور كبير في خلخلة دفاع المنافس، وحاول لاعبو المنتخب الفرنسي في العودة خلال النصف الثاني من الشوط، وقلصوا النتيجة ولكن فشلوا في التعديل.

واحتلت مصر المركز السابع في بطولة العالم بعد أن قدمت مباراة أكثر من رائعة أمام بطل العالم الدنمارك وخسرت بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بنتيجة 39-38.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فوز السويد على مقدونيا الشمالية 32 - 20 في المجموعة السابعة لمونديال اليد

مونديال اليد .. فرنسا تفوز على سويسرا وتتصدر المجموعة الخامسة

مونديال اليد.. مصر تتقدم على الاتحاد الروسي 20-14 بعد 15 دقيقة من الشوط الثاني

مونديال اليد.. مصر تهزم الاتحاد الروسي 28-23

بعد الفوز على روسيا.. تامر أمين: منتخب مصر لكرة اليد متألق ومتفوق.. وأحمد الأحمر أسطورة

بـ طرافة.. أمير توفيق يهنئ المدير الفني لمنتخب مصر لليد

ترشيحاتنا

بطلة المتزوجون .. تعرف على زوجة رياض الخولي الفنانة المعتزلة

لقاء الخميسى تحيي أولى حفلاتها الغنائية على مسرح ساقية الصاوي

استمر 3 ساعات بخسائر مليوني جنيه.. النيابة تعاين موقع حريق مصنع شبرا الخيمة

بالقوة الضاربة.. قائمة بيراميدز لـ مواجهة الإسماعيلي

بالملايين.. تعرف على حجم خسائر حريق سوق التوفيقية بالقاهرة

بيان عاجل من وزارة التربية الكويتية بشأن الفصل الدراسي الثاني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات فيفي عبده

نشرة المرأة والصحة| 10 معلومات عن خبير التجميل محمد الصغير.. سر عدم إصابة البعض بـ كورونا

بإطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تتألق برفقة بناتها من الأهرامات