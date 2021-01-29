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محافظات

نادى المهندسين بالإسكندرية ينظم يومًا صحيًا مجانيًا.. شاهد

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:47 م
نادى المهندسين بالإسكندرية
نادى المهندسين بالإسكندرية ينظم يومًا صحيًا مجانيًا.. شاهد
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أحمد بسيوني

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، يوما صحيا لأعضاء نقابة المهندسين وأسرهم بالمجان، اليوم الجمعة، فى نادى المهندسين سابا باشا.

 

وقال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن النقابة حريصة على تقديم خدمات صحية مجانية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا وتقديم خدمات طبية مميزة للمهندسين وأسرهم سواء من خلال إضافة خدمات طبية مجانية بكارنية النقابة فقط أو تقديم يوم صحى مجانى فى تخصصات عديدة.


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وأضاف أن اليوم الصحى فى تخصصات العظام وقياس الضغط ومعدل السكر فى الدم وذلك بالتعاون مع أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، مؤكدا أن  الكشف الطبى  وسط إجراءات وقائية واحترازية واشتراط الدخول بالكمامات وتوفير تعقيم للأيدى قبل دخول غرفة الكشف بالإضافة إلى الالتزام بالأدوار والتباعد الاجتماعى  .

 

ولقى اليوم الطبى استحسان المهندسين مطالبين بتكراره مرة أسبوعيا حتى يخدم قطاع كبير من المهندسين وأن يكون فى تخصصات مختلفة .

نادى المهندسين بالإسكندرية ينظم يومًا صحيًا مجانيًا.. شاهد
نادى المهندسين بالإسكندرية ينظم يومًا صحيًا مجانيًا.. شاهد
نادى المهندسين بالإسكندرية ينظم يومًا صحيًا مجانيًا.. شاهد
نادى المهندسين بالإسكندرية ينظم يومًا صحيًا مجانيًا.. شاهد
نادى المهندسين بالإسكندرية ينظم يومًا صحيًا مجانيًا.. شاهد
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