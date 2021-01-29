الرئاسة: تنفيذ شبكة طرق بطول 7 آلاف كيلو متر على مستوى الجمهورية.. فيديو





قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي اطلع اليوم على سير العمل وجداول التنفيذ في مشروعات تطوير القاهرة الكبرى.





وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جولة الرئيس السيسي التفقدية اليوم تأتي امتدادا لجولات الرئيس المنتظمة خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا يوم الجمعة، يتطلع من خلالها علي المشروعات علي أرض الواقع، ويكون هناك نقاش وحوار مع المسئولين والمشرفين في مواقع العمل عن بعض التفاصيل.





وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي أكد علي ضرورة توسيع الطرق والمحاور المحيطة بالمشروعات.





وأوضح أن جولات الرئيس تأتي في اطار المخطط الاستراتيجي للدولة لشبكة المحاور والطرق والكباري الأنفاق ليس فقط في محيط القاهرة ولكن في كل ربوع مصر، لافتا إلي أنه تم تنفيذ شبكة طرق علي مستوي الجمهروية تصل إلي أكثر من 7 آلاف كيلو متر علي مستوى عال وبأحدث المواصفات العالمية والمعايير الدولية.



