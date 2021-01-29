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فن

إيمي سمير غانم تقدم العزاء في وفاة محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:41 م
ايمي سمير غانم
ايمي سمير غانم
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محمد بدران
نعت الفنانة "إيمي سمير غانم"، مصفف الشعر محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والذي توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

ونشرت إيمي عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة " إنا لله وإنا إليه راجعون🙏"

وأعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشر احمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمة".

شيعت أسرة خبير التجميل الراحل محمد الصغير جثمانه مساء اليوم الجمعة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وذلك بعد رحيله متأثرا بفيروس كورونا.
 وحضر الجنازة الفنان احمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير ابنة خبير التجميل الراحل ونجلها ياسين السقا الذى ظهر عليه علامات الحزن والبكاء. 

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