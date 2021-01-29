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أصغر محكّمتين لمباريات كرة اليد: شاركنا في بطولة العالم باليابان.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:51 م
أصغر حكمتين دوليتين
أصغر حكمتين دوليتين
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محمود محسن
أكدت ياسمين وهايدي أصغر محكمتين دوليتين في العالم لإدارة مباريات كرة اليد أنهما شاركتا في بطولة العالم الأخيرة باليابات للسيدات في عام 2020 وكانتا متواجدتين بأرض الملعب.

وأضافت ياسمين وهايدي خلال تصريحات لبرنامج مصر تستطيع عبر فضائية دي ام سي: أدرنا مباريات في البطولة العربية في تونس، ثم بطولة أمم إفريقيا للشابات في كينيا عام 2015، وأدرنا فيها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.


وتابعت ياسمينخضنا اختبارا في توجو عام 2014 وكان عمري وقتها 19 عاما، فيما كانت هايدي تبلغ من العمر 17 عاما فقط، وبعد النجاح فيه حصلنا على الشارة القارية لإدارة مباريات في قارة إفريقيا.

وأشارت ياسمين وهايدي إلى أن الحكم قد يلجأ إلى العقوبات داخل الملعب تجنبا للإلتحامات العنيفة التي تحدث أثناء المباريات خاصة على مستوى البطولات الكبرى.

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