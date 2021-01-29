ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسام راضي: المحاور والطرق شرايين التنمية الحقيقية.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:28 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
Advertisements
محمد القاضي
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي يشدد دائما علي أن المحاور والطرق شرايين التنمية الحقيقية والبنية الأساسية الضخمة التي تبنى عليها كافة محاور التنمية.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي تفقد اليوم منطقة شرق القاهرة، موضحا أن هذه المنطقة لها أهمية كبيرة لأنها تعتبر معبرا للعبور من غرب القاهرة الكبرى إلي شرق القاهرة الكبرى ومنها إلي المدن الجديدة سواء التجمع أو الرحاب أو العبور وصولا إلي العاصمة الإدارية الجديدة. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه كان من الضروري أن تكون هناك عملية تطوير شاملة لأحياء شرق القاهرة لسهولة العبور للمناطق والمدن الجديدة.

 ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلي أنه تم تنفيذ شبكة طرق علي مستوي الجمهورية تصل إلي أكثر من 7 آلاف كيلو متر علي مستوى عال وبأحدث المواصفات العالمية والمعايير الدولية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يوجه بالبدء في مشروع "أهالينا 3" لسكان المناطق العشوائية

تتسلم خلال سنة| الرئيس يوجه بسرعة تنفيذ أهالينا 3 بـ الهجانة.. فيديو

رئيس يعمل لتغيير حياة المصريين.. السيسي يجرى جولات تفقدية.. يتابع تنفيذ المشروعات.. ويشدد على التطبيق الدقيق لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا..صور

أعرض طريق بالشرق الأوسط.. الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي

الرئيس السيسي يأمر بتمهيد أحد الطرق الزراعية للمارة «رايح جاي»

السيسي للقائمين على الطريق الدائري: شيلوا الركام.. فيديو

ترشيحاتنا

بشأن كورونا .. نداء عاجل من السعودية لـ مرتادي المساجد

اخبار الفن .. وفاة محمد الصغير وأشرف صالح .. تعرف على زوجة رياض الخولي الفنانة المعتزلة .. قصة اغتصاب منار حمزة

نشرة المرأة والصحة| 10 معلومات عن خبير التجميل محمد الصغير.. سر عدم إصابة البعض بـ كورونا

المدرب الفنكوش .. طنطا يطيح بـ رضا عبد العال من تدريب الفريق

محصنون .. ما السر وراء عدم إصابة البعض بـ كورونا؟

استمر 3 ساعات بخسائر مليوني جنيه.. النيابة تعاين موقع حريق مصنع شبرا الخيمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات فيفي عبده

نشرة المرأة والصحة| 10 معلومات عن خبير التجميل محمد الصغير.. سر عدم إصابة البعض بـ كورونا

بإطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تتألق برفقة بناتها من الأهرامات