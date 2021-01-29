بسام راضي: المحاور والطرق شرايين التنمية الحقيقية.. فيديو

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي يشدد دائما علي أن المحاور والطرق شرايين التنمية الحقيقية والبنية الأساسية الضخمة التي تبنى عليها كافة محاور التنمية.





وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي تفقد اليوم منطقة شرق القاهرة، موضحا أن هذه المنطقة لها أهمية كبيرة لأنها تعتبر معبرا للعبور من غرب القاهرة الكبرى إلي شرق القاهرة الكبرى ومنها إلي المدن الجديدة سواء التجمع أو الرحاب أو العبور وصولا إلي العاصمة الإدارية الجديدة.





وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه كان من الضروري أن تكون هناك عملية تطوير شاملة لأحياء شرق القاهرة لسهولة العبور للمناطق والمدن الجديدة.





ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلي أنه تم تنفيذ شبكة طرق علي مستوي الجمهورية تصل إلي أكثر من 7 آلاف كيلو متر علي مستوى عال وبأحدث المواصفات العالمية والمعايير الدولية.



