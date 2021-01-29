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محافظات

إطلاق أول وحدة لعلاج الألم بالدلتا في المنوفية

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:15 م
إطلاق اول وحدة لعلاج
إطلاق اول وحدة لعلاج الألم بالدلتا بالتعاون مستشفى خيري
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إبراهيم الهوارى
أعلنت مستشفى  خيري بالمنوفية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية أمريكية للطب الفيزيائي بهدف العلاج عن طريق إدارة الألم The Pain Clinic of Michigan وتوفير الطب الفيزيائي من خلال تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من الألام واستعادة اسلوب الحياة الطبيعي دون تدخل جراحي.

وتعد المستشفى أول وحدة من نوعها في الدلتا تنفذ هذه البروتوكول تماشيا مع مبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة بالقرية المصرية ومن والمقرر أن تقدم خدماتها لبعض الفئات من المرضى الغير قادرين.

وتركز طريقة العلاج على الوقاية من الاضطرابات وتشخيصها وعلاجها لا سيما اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي والقلب والأوعية الدموية والجهاز الرئوي.

وأكد الدكتور عز العرب محمد مدير عام المستشفى الخيري بالمنوفية عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع مجموعة كولومبيا كلينيك الطبية، موضحا أن الاتفاقية تسهم في استخدام أنظمة حديثة لعلاج المرضى في العديد من التخصصات الطبية مثل التهاب المفاصل، وإصابات العمود الفقري وكذلك الطب الرياضي وإصابات الحوادث وتقديم برامج شاملة للعلاج بالحد الأدنى من التدخل الجراحي مشيرا إلى حصول المستشفى على شهادة الاعتماد الدولية JCI.


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