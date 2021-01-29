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رياضة

شاهد..استقبال حافل من جماهير الأهلي لأبطال المارد الأحمر في قطر

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:36 م
صدى البلد
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محمد سمير
اصطفت جماهير النادي الأهلي أمام فندق إقامة بعثة النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر.

وغادرت بعثة النادي الأهلي عصر اليوم القاهرة إلي قطر للمشاركة في البطولة، التي تقام خلال الفترة من 4 الي 11 فبراير 2021.

ومن المقرر ان يلاقي النادي الأهلي نادي الدحيل القطري يوم الخميس المقبل 4 فبراير، والفائز سيلاقي نادي بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي.

يشارك في البطولة الاهلي المصري، بايرن ميونخ الالماني، الدحيل القطري، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي،فريق تيجريس المكسيكي.

ويعود النادي الأهلي الي كأس العالم للأندية بعد غياب سبع سنوات، وذلك بعد تغلبه علي منافسه التقليدي نادي الزمالك في نهائي أفريقيا.

وشهد صباح اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي المران الاخير للنادي وذلك قبل سفره للبطولة، حيث من المقرر أن تدخل بعثة الأهلي الفقاعة الطبية فور وصولهم قطر.
شاهد..استقبال حافل من جماهير الأهلي لأبطال المارد الأحمر في قطر
شاهد..استقبال حافل من جماهير الأهلي لأبطال المارد الأحمر في قطر
شاهد..استقبال حافل من جماهير الأهلي لأبطال المارد الأحمر في قطر
شاهد..استقبال حافل من جماهير الأهلي لأبطال المارد الأحمر في قطر
شاهد..استقبال حافل من جماهير الأهلي لأبطال المارد الأحمر في قطر
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