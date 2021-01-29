ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث الرئاسة يكشف ملاحظات السيسي على المشروعات خلال جولاته التفقدية.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:39 م
الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال جولاته التفقدية
Advertisements
محمد القاضي
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ملاحظات الرئيس السيسي خلال جولاته التفقدية للمشروعات تكون دائما مبادئ عامة، بجانب سرعة الإنجاز وكفاءة وجدارة الإدارة، وأن تتم المشروعات علي أعلى مستوى.


وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروعات يتم تنفيذها علي مستوى عال ليكون لها مدى زمني طويل، لا يحتاج إلي تدخل أو تطوير قبل فترة زمنية طويلة.


وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن جولات الرئيس السيسي علي أرض الواقع تحفز العاملين وتمنحهم ثقة كبيرة، وتعطي دافعا كبيرا للعاملين والمشرفين والمسئولين لتقديم اكثر ما لديهم.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلي أن الرئيس السيسي يشدد دائما علي أن المحاور والطرق شرايين التنمية الحقيقية والبنية الأساسية الضخمة التي تبنى عليها كافة محاور التنمية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس يعمل لتغيير حياة المصريين.. السيسي يجرى جولات تفقدية.. يتابع تنفيذ المشروعات.. ويشدد على التطبيق الدقيق لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا..صور

صلاح البلك: مشروعات التنمية أعادت الحياة إلى سيناء.. فيديو

رشا مجدي: الرئيس السيسي يمنحنا دائما دروسا في حب الوطن..فيديو

الرئاسة: تنفيذ شبكة طرق بطول 7 آلاف كيلو متر على مستوى الجمهورية.. فيديو

بسام راضي: المحاور والطرق شرايين التنمية الحقيقية.. فيديو

ترشيحاتنا

الكويت تسمح باستخدام لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا

وزيرة الصحة: 1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

ترك التعليم من 2 إعدادي وصداقة قوية بـ ليلى علوي .. أسرار في حياة محمد الصغير

رامي ربيعة: لم أرفض السفر مع الأهلي للمونديال.. ولست لاعبا صغيرا لأستبعد هكذا

كاميرا مراقبة وثقت الحادث.. قائد سيارة يطيح بسيدة خمسينية أرضًا ويهرب.. شاهد

من 40 لـ 50 جنيها .. حقيقة تأثير كورونا على أسعار الثوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات فيفي عبده

نشرة المرأة والصحة| 10 معلومات عن خبير التجميل محمد الصغير.. سر عدم إصابة البعض بـ كورونا

بإطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تتألق برفقة بناتها من الأهرامات