متحدث الرئاسة يكشف ملاحظات السيسي على المشروعات خلال جولاته التفقدية.. فيديو

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ملاحظات الرئيس السيسي خلال جولاته التفقدية للمشروعات تكون دائما مبادئ عامة، بجانب سرعة الإنجاز وكفاءة وجدارة الإدارة، وأن تتم المشروعات علي أعلى مستوى.









وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروعات يتم تنفيذها علي مستوى عال ليكون لها مدى زمني طويل، لا يحتاج إلي تدخل أو تطوير قبل فترة زمنية طويلة.









وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن جولات الرئيس السيسي علي أرض الواقع تحفز العاملين وتمنحهم ثقة كبيرة، وتعطي دافعا كبيرا للعاملين والمشرفين والمسئولين لتقديم اكثر ما لديهم.





وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلي أن الرئيس السيسي يشدد دائما علي أن المحاور والطرق شرايين التنمية الحقيقية والبنية الأساسية الضخمة التي تبنى عليها كافة محاور التنمية.



